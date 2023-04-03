比亞迪王傳福談自動駕駛：是忽悠！高級輔助駕駛才是實實在在的

集微網消息，3月29日，比亞迪董事長王傳福在2023年業績發佈會後出蓆了一場投資者溝通會。據第一財經報導，有投資人在會上問比亞迪智能駕駛的發展進度和規劃，王傳福作出回應。

王傳福表示，高階輔助駕駛被神化，市場會回歸理性。他提出，每年中國死於車禍的人非常多，比亞迪在深圳市的滲透率達24%，但是比亞迪沒接到投訴電話。比亞迪的轉向和製動都符合法規，但是如果是自動駕駛就說不清了，因為責任主體現在還不明確。所以目前看未來的主要方向還是高級的輔助駕駛，需要駕駛員扶著方向盤，特殊路況的無人駕駛的應用場景目前還很少。ADAS算法、高階輔助駕駛在資本裹挾下被神化了，市場會慢慢回歸理性。

根據快科技曝光的眡頻，王傳福指出，自動駕駛存在很多倫理、道德、價值的問題，如今自動駕駛是被資本裹挾的，這些年都是忽悠。他還提到，高級駕駛輔助才是實實在在的，是一個高級配置，高級駕駛輔助有市場，但是不要對它期望太高。

在4月1日的中國電動汽車百人會論壇（2023）上，比亞迪董事長兼總裁王傳福建議採用「多槍快充」為超充標準，願意分享專利技術給行業免費使用。王傳福指出，國家正在推動超充標準建立，行業目前還沒有形成共識，為破除瓶頸，推薦「多槍快充」的模式，即用兩把槍或多把槍同時給一台車充電。目前，中國市場新能源汽車保有量有1000多萬台，如果用多槍快充，基本都可全部兼容，未來可拓展，不用改現有標準，對用戶和充電商友好。王傳福強調，比亞迪在多槍快充上有100多個專利，願意開放給行業免費使用。