快訊

中職／王正棠被判提前離壘 錯愕喊：打那麼久沒這樣出局過

中職／前一刻還在安慰王正棠 悍將范國宸贏球後卻對壘審爆氣

獨／情牽范逸臣15年 田中千繪「愛台保日」吐不婚原因

比亞迪王傳福談自動駕駛：是忽悠！高級輔助駕駛才是實實在在的

集微網／ 集微網

集微網消息，3月29日，比亞迪董事長王傳福在2023年業績發佈會後出蓆了一場投資者溝通會。據第一財經報導，有投資人在會上問比亞迪智能駕駛的發展進度和規劃，王傳福作出回應。

王傳福表示，高階輔助駕駛被神化，市場會回歸理性。他提出，每年中國死於車禍的人非常多，比亞迪在深圳市的滲透率達24%，但是比亞迪沒接到投訴電話。比亞迪的轉向和製動都符合法規，但是如果是自動駕駛就說不清了，因為責任主體現在還不明確。所以目前看未來的主要方向還是高級的輔助駕駛，需要駕駛員扶著方向盤，特殊路況的無人駕駛的應用場景目前還很少。ADAS算法、高階輔助駕駛在資本裹挾下被神化了，市場會慢慢回歸理性。

根據快科技曝光的眡頻，王傳福指出，自動駕駛存在很多倫理、道德、價值的問題，如今自動駕駛是被資本裹挾的，這些年都是忽悠。他還提到，高級駕駛輔助才是實實在在的，是一個高級配置，高級駕駛輔助有市場，但是不要對它期望太高。

在4月1日的中國電動汽車百人會論壇（2023）上，比亞迪董事長兼總裁王傳福建議採用「多槍快充」為超充標準，願意分享專利技術給行業免費使用。王傳福指出，國家正在推動超充標準建立，行業目前還沒有形成共識，為破除瓶頸，推薦「多槍快充」的模式，即用兩把槍或多把槍同時給一台車充電。目前，中國市場新能源汽車保有量有1000多萬台，如果用多槍快充，基本都可全部兼容，未來可拓展，不用改現有標準，對用戶和充電商友好。王傳福強調，比亞迪在多槍快充上有100多個專利，願意開放給行業免費使用。

比亞迪 自動駕駛

延伸閱讀

比亞迪王傳福談汽車電池：存儲類依然強勁 消費類在放緩

馬斯克認證的印鈔機 搶完晶片再搶鋰！特斯拉、比亞迪備戰上游

Tesla在中國賣得比美國便宜近一半 逼其他車廠割喉降價重塑市場！

比亞迪傳小幅砍班？ 胡連：目前沒有改變

相關新聞

人行調查：有17.5%民眾未來3個月打算購房 比例回升

中國人民銀行3日發布針對企業家、民眾與銀行家的調查報告，在《2023 年第1季城鎮儲戶問卷調查報告》中，未來三個月有17...

中國銀行研究院：料陸Q2 GDP增長率7.6% 或為全年高點

中國銀行研究院3日發布《中國經濟金融展望報告》預計，大陸國內生產總額（GDP）在第1季增長4.1%左右，第2季將全面進入...

截至2022年底 華為持有有效授權專利超12萬件

集微網消息，華為在2022年年度報告中指出，截至2022年底，華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件。

啟動審查美光 陸外交部回應：守法合法經營就沒什麼可擔心

大陸以「國家安全」為由，啟動對美商美光科技的審查，被外界視為對美半導體管制的報復。對此，大陸外交部發言人毛寧3日指稱，這...

比亞迪王傳福談自動駕駛：是忽悠！高級輔助駕駛才是實實在在的

集微網消息，3月29日，比亞迪董事長王傳福在2023年業績發佈會後出蓆了一場投資者溝通會。據第一財經報導，有投資人在會上問比亞迪智能駕駛的發展進度和規劃，王傳福作出回應。 王傳福表示，高階輔助

中國經濟金融展望報告 預測Q1經濟成長率4.1%

中國銀行研究院發布「中國經濟金融展望報告」，預測中國第1季經濟成長率4.1%左右；第2季將全面進入疫後修復期，可見消費恢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦