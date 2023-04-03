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截至2022年底 華為持有有效授權專利超12萬件

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華為在2022年年度報告中指出，截至2022年底，華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件。路透
華為在2022年年度報告中指出，截至2022年底，華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件。路透

集微網消息，華為在2022年年度報告中指出，截至2022年底，華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件。

在研發投入方面，2022年，華為研發費用支出為人民幣約1615億元，佔全年收入的25.1%。近十年累計投入的研發費用超過人民幣9773億元。2022年底，研發員工超過11.4萬名，佔總員工數量的55.4%。

另外，華為指出，公司在移動通信、短距通信、編解碼等多個主流標準專利領域居於領先地位，已經有數百家企業通過雙邊協議或專利池付費獲得了華為的專利許可。2022年，與華為簽訂雙邊協議、付費獲得華為專利許可的企業有29家，來自中國、美國、歐洲、日本、南韓等區域。

據悉，華為發布的財報顯示，2022年華為整體經營平穩，實現全球銷售收入6423億人民幣，淨利潤356億人民幣。華為輪值董事長徐直軍表示：「回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著公司經營。身處暴風雨中，我們在繼續奔跑，努力保障業務連續，確保對客戶的支持與服務；我們也努力多打糧食，使自己既能生存下來，也能為未來的發展打下基礎。」

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