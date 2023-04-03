啟動審查美光 陸外交部回應：守法合法經營就沒什麼可擔心

大陸以「國家安全」為由，啟動對美商美光科技的審查，被外界視為對美半導體管制的報復。對此，大陸外交部發言人毛寧3日指稱，這是一種正常的監管措施，並指對於所有企業來說，在大陸經營首先要做到的是遵守法規，「只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的」。

毛寧表示，大陸有關部門依法依規對影響或者可能影響國家安全的網路產品進行網路安全審查，是一種正常的監管措施。

她說，對於所有的企業來說，不管是中國大陸企業還是美國企業，還是其他國家的企業，在大陸經營首先要做到的是遵守法律法規，只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的。

大陸國家網信辦旗下網路安全審查辦公室3月31日晚發布，「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」。公告說，將審查進口的美光產品，以維護國家安全，確保其資訊基礎設施的安全，防止產品問題帶來的風險。