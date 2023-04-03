快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗

海巡副分署長跟廠商過從甚密？ 遭爆廠商爽拿2.6億 海巡署發5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

啟動審查美光 陸外交部回應：守法合法經營就沒什麼可擔心

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美光主要產品包括DRAM、NAND、NOR、SSD和CMOS，總公司位於美國西北部愛達荷州的首府波夕。美聯社
美光主要產品包括DRAM、NAND、NOR、SSD和CMOS，總公司位於美國西北部愛達荷州的首府波夕。美聯社

大陸以「國家安全」為由，啟動對美商美光科技的審查，被外界視為對美半導體管制的報復。對此，大陸外交部發言人毛寧3日指稱，這是一種正常的監管措施，並指對於所有企業來說，在大陸經營首先要做到的是遵守法規，「只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的」。

毛寧表示，大陸有關部門依法依規對影響或者可能影響國家安全的網路產品進行網路安全審查，是一種正常的監管措施。

她說，對於所有的企業來說，不管是中國大陸企業還是美國企業，還是其他國家的企業，在大陸經營首先要做到的是遵守法律法規，只要能夠守法合法經營，就沒有什麼可擔心的。

大陸國家網信辦旗下網路安全審查辦公室3月31日晚發布，「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」。公告說，將審查進口的美光產品，以維護國家安全，確保其資訊基礎設施的安全，防止產品問題帶來的風險。

毛寧 半導體 美光

延伸閱讀

李貴敏質疑蔡英文過境遭美冷處理 外交部有用心安排嗎

我駐巴西外交官墜樓後遺孀喊有冤 外交部：持續調查相關事證

陸反制美 恐波及半導體三強

外交部：蔡總統獲頒全球領導力獎 殊榮意義可受公評

相關新聞

啟動審查美光 陸外交部回應：守法合法經營就沒什麼可擔心

大陸以「國家安全」為由，啟動對美商美光科技的審查，被外界視為對美半導體管制的報復。對此，大陸外交部發言人毛寧3日指稱，這...

大陸三月房市成交量大幅上漲 廣州、上海漲幅最明顯

據大陸最大的獨立房地產研究機構之一中國指數研究院的數據顯示，大陸三月房地產成交量大幅復甦，一線城市成交面積較前月上漲73...

中國經濟金融展望報告 預測Q1經濟成長率4.1%

中國銀行研究院發布「中國經濟金融展望報告」，預測中國第1季經濟成長率4.1%左右；第2季將全面進入疫後修復期，可見消費恢...

特斯拉Q1交付量創新高 上海工廠貢獻近50%

美國知名電動車品牌特斯拉2日晚間發布2023年第1季汽車生產和交付報告顯示，相較去年同期交付量31萬台，今年第1季交付量...

日祭晶片禁令 秦剛： 日切膚之痛猶在 不應為虎作倀

中國外長秦剛2日在北京與日本外相林芳正舉行會談。值得注意的是，秦剛在這場會談中針對晶片禁令問題對日方喊話，他指出「美曾用...

張繼科賭債風波 500萬元借據曝光 利率是銀行4倍

中國乒乓球奧運冠軍張繼科涉賭債糾紛，記者「李微敖」爆料指張拿前女友、女星景甜的私密照抵債，張繼科方面雖否認，但風波愈演愈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦