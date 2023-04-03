大陸三月房市成交量大幅上漲 廣州、上海漲幅最明顯

據大陸最大的獨立房地產研究機構之一中國指數研究院的數據顯示，大陸三月房地產成交量大幅復甦，一線城市成交面積較前月上漲73.0％，廣州、上海漲幅最明顯；二線城市整體上漲54.7%，其中青島漲幅明顯。

一線城市三月成交面積整體較前月上漲73.0％，較去年同期上漲83.9％。分城市來看，其中廣州漲幅最大，月漲幅為81.1％，年漲幅79.5％，上海次之，月漲幅77.8％，年漲幅117.7％。

二、三線城市方面，三月二線代表城市成交面積較前月上漲54.7％，較去年同期上漲70.9％。二線城市中，青島月漲幅最高達118.6％。三線代表城市成交量較前月上漲28.6％，較去年同期上漲60.1％。

中指研究院監測的七個代表城市庫存面積較前月整體下降0.28％。監測的城市中，上海庫存漲幅較大為2.25％；蘇州、溫州漲幅次之，月漲幅分別為1.97％、1.89％；寧波降幅最大為6.52％。

房價方面，據中指研究院調查數據，三月全大陸100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣16,178元，較前月上漲0.02％；二手住宅平均價格為每平方公尺人民幣15,848元，較前月下跌0.05％。

從市場表現來看，新建住宅方面，三月房企推案力度加大，需求端延續二月熱度，重點城市成交規模繼續增長。二手住宅方面，整體交易保持一定活躍度，市場掛牌量明顯增加，部分城市業主「以價換量」，但核心一二線城市價格仍持續修復。

前三月房企銷售企穩回升態勢明顯。2023年1至3月前100房企銷總額為人民幣1兆7589.5億元，年增8.2％，是2022年以來首次實現正增長。其中前100房企三月單月銷售額較月增36.7％、年增24.6％，繼續保持雙增長態勢。

分析機構指出，隨著經濟預期邊際好轉，各地寬鬆政策持續公布及落地，消費者購房預期進一步上升，需求得到釋放，房企銷售企穩回升態勢明顯。

展望後市，中指研究院預計，在經歷了第一季市場的階段性升溫後，第二季銷售有望回歸正常市場節奏。第二季房地產市場比第一季有望小幅增長，但城市分化行情仍將延續。

中指研究院指出，從市場節奏來看，在現行市場環境下，四至五月新房成交規模預計將低於二至三月，市場熱度趨於平穩，但在去年同期低基數下，年增率正增長機率較大；六月進入上半年結算，房企加快推貨促銷，有望帶動銷售較五月回升，但考慮到去年基數較高，年增速恐承壓。