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特斯拉Q1交付量創新高 上海工廠貢獻近50%

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
特斯拉今年第1季交付量創新高，陸媒估算可能有近半交付量來自上海超級工廠。圖為上海中山公園龍之夢商場特斯拉銷售門店。記者黃雅慧／攝
特斯拉今年第1季交付量創新高，陸媒估算可能有近半交付量來自上海超級工廠。圖為上海中山公園龍之夢商場特斯拉銷售門店。記者黃雅慧／攝

美國知名電動車品牌特斯拉2日晚間發布2023年第1季汽車生產和交付報告顯示，相較去年同期交付量31萬台，今年第1季交付量為42萬台，年增36%，創歷史新高。據「富比士中國」估算，一旦特斯拉3月產量與2月持平，就意味著特斯拉上海工廠交付量或佔其總量的近50%。

特斯拉公布數據顯示，今年第1季全球生產電動車44萬台，交付42萬台，相比去年第4季的40.52萬台的數量增加4%，均創歷史新高。

雖然特斯拉報告並未公布交付生產地區，據富比士中國按照乘聯會先前提供數據測算：特斯拉在今年1月和2月共交付約14.04萬台出自上海超級工廠的汽車。如果特斯拉3月產量與2月持平，代表有近半數交付量來自特斯拉上海工廠。

特斯拉工廠目前在美國有2家、中國大陸1家和德國1家，其中上海工廠已成為特斯拉主要生產基地，且實現出口。特斯拉執行長馬斯克曾在3月證實，特斯拉計劃在墨西哥再建一家新工廠。

面對特斯拉在今年第1季創紀錄的交付量，輿論認為與特斯拉自去年9月開始進行多輪降價促銷有關，實現「以價換量」。特斯拉在今年1月6日率先掀起降價潮，特斯拉Model3後輪驅動僅需人民幣22.99萬元，此前補貼後價格為人民幣26.59萬元；另外，Model Y起售價降至人民幣25.99萬元，降幅人民幣2萬至4.8萬元不等，多款車型價格創下最低紀錄。

但另一方面，特斯拉在2月調升了ModelY車型價格，Model Y在2月10日價格上調人民幣2,000元；Model Y長續航版和高性能版在2月17日均漲價人民幣2,000元。但如果與年初降價相比，這次調漲幅度不算大。

特斯拉今年第1季交付量成績亮眼，外界認為與特斯拉在年初打的降價策略有關。特斯拉在上海中山公園龍之夢門店依舊力推促銷車款Model3後輪驅動款。記者黃雅慧／攝
特斯拉今年第1季交付量成績亮眼，外界認為與特斯拉在年初打的降價策略有關。特斯拉在上海中山公園龍之夢門店依舊力推促銷車款Model3後輪驅動款。記者黃雅慧／攝

特斯拉 人民幣 上海

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