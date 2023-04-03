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馬克宏即將訪陸 將協助法國精英企業重返中國市場

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計4月5至8日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪問中國大陸。圖/新華網
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計4月5至8日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪問中國大陸。圖/新華網

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計4月5至8日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪問中國大陸。除探討俄烏問題外，法國媒體指出，他此行會試圖協助法國高級奢侈品、航空、核能等精英企業重返中國市場。

據南華早報報導，馬克宏將率領企業團隨行，包括空中巴士集團（Airbus）、全球第二大軌道交通設備製造商阿爾斯通（Alstom）等，及大批藝術家和電影製片人，將尋求促進與大陸的商業關係。

法國總統府此前公布，馬克宏訪華之旅會在廣東省和北京停留，6日將與馮德萊恩一同會見大陸國家主席習近平和國務院總理李強。

香港01引述法國《回聲報》報導，法國亞洲協會政策研究所顧問陸克（Philippe Le Corre）文章指出，馬克宏此行會試圖協助法國高級奢侈品、航空、核能等精英企業重返中國市場，以改變中法貿易逆差急劇增長的情況。

文章指，馬克宏訪華旅程需關注的重點也包括中國在俄烏戰爭中會如何採取行動。報導引述分析指，在中美關係緊張的情況下，中國需歐盟市場以及歐盟的支持，而且中國認為歐盟是西方中唯一有可能的合作夥伴。

南華早報稱，馬克宏率領企業團隨行，將尋求促進與大陸的商業關係，並以此應對美國正在進行的補貼計畫，因為法國政府擔憂補貼會吸引歐洲企業前往美國。儘管法國官方支持歐盟正制定對陸進行貿易制裁，但馬克宏表明，無意與大陸脫鉤。

報導並稱，馬克宏希望透過訪華加強與陸在高科技、能源和基礎設施等領域合作。且尋求法國企業在中國大陸擴大市場與投資機會。尤其是法國社會現時陷入動盪，經濟也急需提振之際。

馬克宏 法國 歐盟

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