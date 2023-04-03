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陸中小製造業及民企復甦遜預期 就業再度收縮

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
更能反映大陸中小型製造業以及民營企業景氣的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）由2月的51.6回落到50，明顯低於市場預期。圖/財新CEIC
更能反映大陸中小型製造業以及民營企業景氣的3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）由2月的51.6回落到50，明顯低於市場預期。圖/財新CEIC

更能反映大陸中小型製造業以及民營企業景氣的3月財新中國製造業採購經理指數PMI）由2月的51.6回落到50，明顯低於市場預期。分析指出，數據反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。此外，分項數據還顯示，就業情況仍未得到根本性改善。

3月財新中國製造業PMI落在50榮枯線上，顯示製造業經濟活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩。這一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致，統計局近日公布的3月製造業PMI回落0.7個百分點至51.9，不過仍連續三個月位於擴張區間。

據財新網，分項數據顯示，製造業供需修復速度減慢，3月製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回落，僅略高於榮枯線。部分受訪企業反映受益於疫情防控放開，客戶需求和數量均有改善，但也有企業表示銷售相對疲弱，尤其是海外訂單。此外，主要受外需不振拖累，新出口訂單指數重回收縮區間。

就業情況仍未得到根本性改善，3月製造業就業指數再度降至臨界點以下。據調查，用工量下降主要是因為人員自願離職後崗位空缺沒有得到填補，以及企業削減成本。

3月原材料購進價格指數落在臨界點上，意味著在連續五個月上漲後，當月製造業成本維持不變。需求不振限制企業定價能力，當月出廠價格指數小幅降至收縮區間，其中消費品價格降幅大於中間品和投資品價格漲幅。

製造業企業主仍對未來生產經營充滿信心，3月信心指數較2月的近兩年高點有所回落，但仍高於長期均值。企業普遍預計，未來一年將恢復更正常的運營狀態。市場需求改善、客戶數量增加、新產品開發等因素，支撐了業界的增長預測。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月財新中國製造業PMI相關數據顯示經濟快速復甦勢頭有減弱跡象，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。

展望未來，王喆表示，大陸經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水準的提升。唯有夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實大陸中央提出的恢復和擴大消費的既定目標。

指數 PMI

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