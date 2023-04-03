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看好前景 在川港企加碼投資

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

平均每個月有一半的時間在外出差，幾乎每周都有地方政府代表到公司考察、洽談合作……今年以來，普基控股有限公司總裁陳思錕十分忙碌，他卻樂在其中。「經濟形勢越來越好，我能全心投入、安心工作是大好事，這才是企業發展的良好節奏。」

中新社報導，這位港企負責人說，2015年入川發展至今，公司在四川、陝西、貴州、安徽、海南都布局了新能源產業，還在多個行業進行項目投資。「我們在大陸投資規模已逾10億元（人民幣，下同），接下來還計畫加碼投資10億元以上。」

實際上，陳思錕的忙碌並非個例。數據顯示，截至今年1月，香港在四川設立投資企業（機構）已有6428家，累計投資270.52億美元。隨著經濟復甦提速，在川港企和相關商協會皆加快了工作步伐。

陳思錕說，目前日益向好的經濟形勢讓港企得以安心在大陸投入、發展。

2022年12月召開的中共中央經濟工作會議把「更大力度吸引和利用外資」作為2023年中國大陸經濟工作的重點任務之一。第一太平戴維斯華西區董事長胡裕華坦言，在商務往來便利、政府支持力度不斷加大的基礎上，公司業務好轉態勢非常明顯。「很多新項目都在談，跨區域、跨境業務溝通執行也很順暢。」

來大陸工作近30年的胡裕華見證了這裡經濟的飛速發展。他感慨道，自己2006年到成都拓展業務時，公司僅有6名員工，如今員工人數已超過1500人。

胡裕華說，目前公司的很多境外客戶都在諮詢中國大陸的營商環境、市場情況，有些客戶已開始籌備尋找合適的辦公地點、商鋪位置，準備落地。

自香港和中國大陸通關復常後，四川省香港商會會長洪清農頻繁往返川港兩地，參加各類政府部門座談、招商推介等活動，還要走訪企業，忙碌的日常讓他倍感充實。

洪清農表示，今年以來，大陸從中央到地方，圍繞激活市場主體活力、穩外資，都陸續推出了更多利好政策，不斷優化營商環境，助企業減負前行。洪清農透露，今年，四川省香港商會計畫與其他省（市）的香港商會聯合舉辦走進粵港澳大灣區的商務考察等活動。

香港

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