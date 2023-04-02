日圍堵陸半導體 秦剛：日切膚之痛猶在 不應為虎作倀

大陸外長秦剛2日在北京與日本外相林芳正舉行會談。值得注意的是，秦剛在這場會談中針對半導體問題對日方喊話，他指出「美曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心。」

綜合日媒報導，日本經濟產業省於3月31日宣布，將修改《外匯及外國貿易法》相關法規，以加強尖端晶片領域的出口管制。這次追加納入出口限制的晶片製造設備共有6大類23種，涉及晶片清潔、光刻、蝕刻以及檢測等。除面向42個「友好」國家和地區外，其餘出口對象國家和地區都需要經濟產業大臣的個案審批許可。外界認為，日企涉及上述領域的相關產品今後很難向大陸市場出口。

對於日本對陸進行半導體產品出口的管制，據第一財經報導，日本企業（中國）研究院執行院長陳言認為，中日高科技領域的貿易合作前景會出現逐漸下滑趨勢。

陳言分析，本來中日貿易近幾年並未有太大增幅，原本日本佔據大陸第四大貿易夥伴地位在2022年就已被韓國趕超。日本今後在與大陸高科技方面貿易合作不能增加，在普通技術方面（日本）與大陸又不構成競爭優勢，因此，要繼續推進中日貿易其實也「非常微妙」。

陳言說，日本一方面希望依靠中國市場發展經濟，確保日本經濟不會出現太大的倒退，但如今又要在高科技領域「卡」中國脖子，如此矛盾的事情能否長久，還有待觀望。

日本半導體產業在1980年代可謂如日中天，1988年日本產品一度佔世界半導體市場50.3%份額。而美國為了阻礙日本半導體發展，曾經以反傾銷、高關稅、制裁來進行壓制。後來，日本半導體優勢逐漸喪失。