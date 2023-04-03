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台灣教師在陸拚事業 圓了安家夢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

沙部·魯比把房子裝修成了理想的家。他把陽台弄成了微型菜園，種有九層塔、生菜、草莓等植物。把一間客房弄成了微型運動場，內設有攀岩牆、跳床、吊環等10多種運動設施，這裡成了他兒子的樂園。

中新社報導，4月1日隔著手機螢幕，沙部·魯比與遠在海峽彼岸的父母分享著他的理想之家和生活小確幸。

當天，沙部·魯比正式喬遷新居，並邀請好友前來歡聚，他和妻子不到6點就起床張羅準備。沙部·魯比當天遵循台灣民俗習慣，準備了豐盛菜肴招待賓朋。

沙部·魯比是南寧師範大學的一名台灣教師。2021年底，他通過公積金貸款在南寧師範大學武鳴校區附近購置了一套140平方公尺的住房，圓了自己的安家夢。

「小區空間和綠地面積都很大，環境和物業也很讚，最關鍵是小區內實現了人車分離，很適合運動。」談及小區入住體驗，沙部·魯比給出好評。

與沙部·魯比同天喬遷新居的還有他的同事台灣教師梁洲輔，兩人入住同一小區。梁洲輔新家設計注重實用性和美觀性的統一，在儲物空間上做到了極緻，房子實用且舒適。

一個月前，梁洲輔就把媽媽從台灣接來大陸。他說，媽媽在台居住大半輩子，對大陸較陌生，令人驚喜的是，母親到大陸一個月後表現出驚人適應力，並對大陸各種生活文化產生濃厚興趣。

當天，梁洲輔和妻子以及龍鳳胎兒女視訊分享了喬遷之喜。梁洲輔說，他在大陸收穫事業，實現了安居夢。

近年來，南寧師範大學給予台灣教師廣闊的發展空間，吸引了10餘名台灣教師前來任教。

「他們也有意在南寧購房，定居南寧。」南寧師範大學黨委常委、黨辦校辦主任陳名賢介紹，台灣教師搭起兩岸文化交流橋梁，學校幫助他們在職業發展、安居、生活等各方面提供便利和支持，讓他們能扎根廣西，為廣西發展提供智力支持。

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