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汕頭玩博會 百家跨境電商覓商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第22屆中國汕頭（澄海）國際玩具禮品博覽會（玩博會）4月1日至3日在廣東汕頭舉行，550個品牌逾18萬款玩具及相關產品參展。

中新社報導，來自美國、加拿大、德國、法國、俄羅斯、白俄羅斯、阿根廷、韓國、新加坡等多個國家和地區的超9000家海內外專業買家和100家主要跨境電商，齊聚本屆玩博會尋覓合作商機。 　　

廣東偉力智能科技有限公司副總經理李維群表示，公司有八成產品銷往歐美市場，是美國多家大商超的供應商。這幾年還重點布局跨境電商平台，推動線上線下相互促進。 　　

奧飛娛樂股份有限公司生產製造中心執行總經理盧宣本介紹，近兩年來，該公司境外及出口收入在企業營收中占比過半。該公司未來將圍繞「以IP為核心，內容為王」「數位化」「國際化」的發展戰略，進一步夯實「IP+文創產業鏈運營」的核心競爭優勢。 　　

據玩博會組委會介紹，本屆玩博會以「玩具之都，燃動全球」為主題，展會面積超5萬平方公尺，展出產品涵蓋模型、益智科教、嬰幼童玩具、遙控玩具、拼插玩具等。

玩博會並打造為期15天的線上雲展會，通過線上展廳、直播互動等營銷方式幫助參展商突破邊界重構商機，採購商可通過註冊、線上選樣、提交詢價等滿足採購需求。

據悉，汕頭澄海玩具產業經過40年發展，已逐步成為最具特色與活力的本土支柱產業。汕頭澄海先後榮獲中國玩具禮品之都、國家外貿轉型升級基地等稱號。2022年汕頭出口玩具142.3億元（人民幣，下同）。2023年1至2月，汕頭出口玩具20.4億元。

白俄羅斯 電商 廣東

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