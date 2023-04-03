海南購物免稅新規 可即買即提

挑選心儀商品，驗證信息並付款，廣東遊客張萍拎著購物袋走出海口國際免稅城某品牌專櫃。4月1日，海南離島旅客免稅購物提貨方式擴增，張萍選購的貨品符合相關規定，可「即買即提」。

中新社報導，中國大陸多部門此前發布新規，明確離島旅客憑有效證件和離島信息在海南離島免稅商店（不含網上銷售窗口）購買免稅品時，可對單價超過5萬元（含）（人民幣，下同）的免稅品「擔保即提」，可對單價不超過2萬元（不含）且在公告附件清單內的免稅品「即購即提」。

按照原規定，外地出島旅客或臨登機（車、船）前拿走所購物品，或返程後等待郵寄送達。此番優化後，旅客以「即購即提」方式在離島時海關不驗核實物，以「擔保即提」方式離島後退還擔保金。

在海口國際免稅城、海控全球精品免稅城等多家免稅店可見到，不少旅客現場提貨。店內提醒旅客，購物之日起離島時間不超過30天。

「非常方便！買了就能拿走，馬上就能使用。」張萍購買了4000多元的香化品，她說新政策更有購物的即時體驗感。臨時到海南出差的廣東遊客林順豪說，此前要求離島6小時前完成購買，「現在下午航班中午買也來得及」。

根據公告清單，允許「即購即提」方式提貨的商品包括化妝品、香水、嬰幼兒配方奶粉等15種，單次離島限購數量分別為1件至5件。不過免稅店銷售顧問也提醒，購買同SKU碼（庫存量單位）商品超過一件不適用該政策。

目前，監管部門及免稅店已進行系統匹配升級。海口海關口岸監管處副處長郭建盟介紹，該關在海南飛機、火車、輪船離島口岸設立了7個實物驗核點，可高效辦理驗核業務。

今年開年以來，海南免稅消費復甦強勁。前2個月，海關監管離島免稅購物金額123.3億元，超過去年同期水平。業內人士表示，提貨方式的優化將進一步釋放消費潛力，利好島內免稅店的銷售運營。

「防曬霜、太陽鏡等旅遊度假物品或將熱銷。」王府井國際免稅港運營負責人劉怡鴿受訪時表示，該店位於世界級衝浪勝地萬寧市，以特色體育商品為經營特色，未來將引進如衝浪板等更多專業級運動裝備，讓遊客享受優惠的同時能夠即買即用，暢玩大海。