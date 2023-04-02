對陸經濟有信心 林毅夫：到2035年經濟增長仍有8%潛力

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫1日在北京大學匯豐商學院承辦的「北大深圳論壇2023」表示，大陸經濟到2035年仍有每年8%的增長潛力，完全有可能實現預期經濟增長。他指出因為大陸具有幾大優勢：後來者優勢、換道超車優勢、新型舉國優勢、人力資本優勢和大市場優勢。

據每日經濟新聞報導，林毅夫認為，儘管大陸官方將2023年大陸經濟增長速度的預期目標明確為5%左右，但預計實際上經濟增長會在5.5%左右，甚至有可能超過6%。

林毅夫說，「我們是一個經濟大國，我們的外匯儲備比較多，金融領域存在的問題這幾年已經逐漸消解，金融市場已經比較穩定。」在這種狀況下，他認為大陸目前最重要的是激發增長潛力，保持中高水平經濟增長，同時通過持續改革來解決增長過程中會發生的問題。

事實上，林毅夫此前多次表明對大陸經濟充滿信心。他3月22日在北大國發院主辦的「中國經濟的前景暨2023年兩會解讀報告會」上表示，除非金融市場或地緣政治層面發生「黑天鵝」事件，大陸經濟今年很可能實現6%左右的增長，甚至比6%還要高。

與此同時，林毅夫在3月也提及，大陸在2025年以前會進入高收入國家行列。他說明，現在高收入國家的標準是人均國內生產總額（GDP）1.3萬美元，而大陸在去年已經達到1.25萬美元。距高收入國家的標準差距已很小。如果今明兩年實現6%左右的經濟增長，2025年大陸肯定能夠跨過高收入國家的門檻，變成一個高收入國家。