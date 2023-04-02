快訊

總統要到立法院備詢！柯文哲突拋2024競選政見 連口號都想好了

一語成讖！坂本龍一去年就預言「可能是最後一次演出」

中職／黃子鵬被牛棚搞掉勝投 悍將、猿隊開幕戰打完12局扯平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對陸經濟有信心 林毅夫：到2035年經濟增長仍有8%潛力

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫1日表示，大陸經濟到2035年仍有每年8%的增長潛力。圖取自南方都市報
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫1日表示，大陸經濟到2035年仍有每年8%的增長潛力。圖取自南方都市報

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫1日在北京大學匯豐商學院承辦的「北大深圳論壇2023」表示，大陸經濟到2035年仍有每年8%的增長潛力，完全有可能實現預期經濟增長。他指出因為大陸具有幾大優勢：後來者優勢、換道超車優勢、新型舉國優勢、人力資本優勢和大市場優勢。

據每日經濟新聞報導，林毅夫認為，儘管大陸官方將2023年大陸經濟增長速度的預期目標明確為5%左右，但預計實際上經濟增長會在5.5%左右，甚至有可能超過6%。

林毅夫說，「我們是一個經濟大國，我們的外匯儲備比較多，金融領域存在的問題這幾年已經逐漸消解，金融市場已經比較穩定。」在這種狀況下，他認為大陸目前最重要的是激發增長潛力，保持中高水平經濟增長，同時通過持續改革來解決增長過程中會發生的問題。

事實上，林毅夫此前多次表明對大陸經濟充滿信心。他3月22日在北大國發院主辦的「中國經濟的前景暨2023年兩會解讀報告會」上表示，除非金融市場或地緣政治層面發生「黑天鵝」事件，大陸經濟今年很可能實現6%左右的增長，甚至比6%還要高。

與此同時，林毅夫在3月也提及，大陸在2025年以前會進入高收入國家行列。他說明，現在高收入國家的標準是人均國內生產總額（GDP）1.3萬美元，而大陸在去年已經達到1.25萬美元。距高收入國家的標準差距已很小。如果今明兩年實現6%左右的經濟增長，2025年大陸肯定能夠跨過高收入國家的門檻，變成一個高收入國家。

林毅夫 北京大學

延伸閱讀

江啟臣：馬透過憲法還原兩岸關係不被共產黨或綠營扭曲

陸地方政府人員精減 內蒙對編外人員開鍘

馬英九高喊中華民國憲法 台灣大陸都是中華民國國土

湖南書記稱馬英九網紅 綠委曝真實意涵：你是來蹭飯的

相關新聞

台灣人赴中工作人數逐年遞減 疫後也難恢復

國人赴中國工作人數連8年遞減。分析指出，中美貿易戰後，台商布局轉移，帶動人才轉往東南亞，疫情只是赴中工作意願降低的部分原...

對陸經濟有信心 林毅夫：到2035年經濟增長仍有8%潛力

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫1日在北京大學匯豐商學院承辦的「北大深圳論壇2023」表示，大陸經濟到2035年仍有...

中國大陸TOP25半導體廠商最新排名出爐 近半數2022年營收下降

集微網消息，2022年，全球半導體行業在挑戰中前行，需求不振、砍單頻發、市場低迷、疫情等因素橫添了諸多障礙。在全球半導體行業佔據重要地位的中國大陸市場同樣如此，在美國的重重打壓下更是艱難，在這樣的背景下，本土廠商能否迎難而上？市調機構Gartner近日發佈的報告展示了全球以及中國大陸前25名半導體廠商的排名情況以及中國大陸廠商的強勢細分領域。

審查美光科技產品 北京對華盛頓展開報復

中國以「國家安全」為理由，對於美商美光科技（MicronTechnology）產品啟動調查，外媒評論，北京以此作為對於華...

中國推人民幣結算擺脫美元依賴 已建31間清算所

中國大力推動外貿人民幣結算，擺脫對美元依賴，近期陸續和巴西、俄羅斯等國達成相關協議。據統計，目前中國至少在29個國家和地...

史上首次！淘寶拍出兩顆商用衛星 一顆在羅永浩直播間成交

大陸商用衛星業者「九天微星唐山衛星工廠」於 3月30日在「中國航太太空上新」淘寶店上架三款民用商業衛星，消息引發大陸網友...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦