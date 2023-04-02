中國大陸TOP25半導體廠商最新排名出爐 近半數2022年營收下降

集微網消息，2022年，全球半導體行業在挑戰中前行，需求不振、砍單頻發、市場低迷、疫情等因素橫添了諸多障礙。在全球半導體行業佔據重要地位的中國大陸市場同樣如此，在美國的重重打壓下更是艱難，在這樣的背景下，本土廠商能否迎難而上？市調機構Gartner近日發佈的報告展示了全球以及中國大陸前25名半導體廠商的排名情況以及中國大陸廠商的強勢細分領域。

全球TOP25半導體廠商 未有中國大陸廠商上榜

數據顯示，2022年全球半導體收入達到5991億美元，僅同比微幅增長0.2%，排名前25半導體廠商總收入同比增長1.9%，「其它」公司總收入則下降5.1%。

從廠商排名上看，Samsung（三星）、Intel（英特爾）、Qualcomm（高通）、SK Hynix（SK海力士）和Micron（美光）佔據了前五的位置。

從廠商的地區分佈來看，美國上榜的公司最多，有14家，分別是英特爾、高通、美光、Broadcom（博通）、AMD（超微）、Texas Instruments（德州儀器）、Apple（蘋果）、NVIDIA（英偉達）、Analog Devices（亞德諾）、onsemi（安森美）、Microchip（微芯）、Western Digital（西部數據）、Marvell（美滿電子）和Skyworks（思佳訊）；台灣上榜3家公司，分別是MediaTek（聯發科）、RealTek（瑞昱）和Novatek（聯詠），無中國大陸廠商上榜。

另外，從收入漲跌幅來看，ADI去年營收同比增長46%，在全球TOP25半導體廠商中營收增長幅度最大，據了解，該公司去年在工業、汽車和通信領域的業務均實現大幅增長；漲幅排名第二的是AMD，年增45%，AMD則受益於嵌入式，數據中心和遊戲業務的增長。跌幅最大的公司是聯詠（-23%），其次是英特爾（-20%）。

值得一提的是，TOP25廠商中主營業務是存儲的廠商2022年收入均減少，SK海力士（-10%）、美光（-6%）、西部數據（-17%），三星受存儲業務拖累營收也減少13%。近日日媒曾報道稱，半導體存儲的行情惡化正在加劇，由於智能手機的需求放緩等影響，半導體庫存增加，存儲價格的下行壓力仍在持續。

中國大陸TOP25半導體廠商 近半數營收下降

Gartner的統計顯示，2022年中國大陸企業半導體收入達到458億美元，比上年減少0.5%。全球市場份額從2021年的7.7%降至7.6%。由此可見，中國大陸半導體企業在2022年受到市場影響較大，且近半數的企業營收在2022年出現下降。

從廠商排名來看，OMNIVISION（豪威科技）、Nexperia（安世半導體）、Yangtze Memory Technologies（長江存儲）、UniSoC Technologies（紫光展銳）和GigaDevice Semiconductor（兆易創新）排名前五。值得注意的是，HiSilicon（海思）從去年第五的位置跌到了第六，營收也同比減少18%。

從收入漲跌幅來看，Hygon（海光）營收同比大增112%，是中國大陸TOP25半導體廠商營收中增長幅度最大的公司，其次是Montage Technology（瀾起科技）營收同比增長48%，再次是Yangjie Electronic（敭傑科技）。跌幅最大的公司是Goodix Technology（滙頂科技），為42%，其次是Bitmain Technologies（比特大陸），營收同比減少30%。

與此同時，Gartner在報告中揭示了中國大陸半導體廠商在各個細分領域的市佔率，以市佔10%為基準線，超過10%則證明我國在這一領域有一定的影響力。從圖表中可以看到，我國在Other memory（23%）、TDDI（觸摸/顯示集成，21%）、Discrete（分立，20%）、LED（20%）、Image Sensors（圖像傳感器，17%）、Non-optical sensors（非光學傳感器，13%）和Analog（模擬，11%）等領域有一定的話語權。

以Other memory為例，主要是NOR Flash的貢獻，據IC Insights的數據，2021年NOR Flash僅佔整個閃存市場的4%，但NOR Flash產品的銷售額飆升63%至29億美元，NOR出貨量增長了33%，平均售價則上漲23%。該機構預測2022年NOR Flash市場還將繼續增長21%。在這裡領域國內主要玩家是排名第五的兆易創新和排名第十六的北京君正，且兆易創新在NOR Flash領域全球排名第三。

而本土廠商GPU、DRAM、MPU、FPGA等領域所佔份額較小，這幾個領域的特點是技術門檻高、國內起步晚，不過近年來在國家政策支持和龐大內需市場的帶動下也取得了進步。例如壁仞科技、登臨的GPU企業逐漸嶄露頭角。

以下是愛集微整理的中國大陸TOP25半導體廠商部分財報信息：