史上首次！淘寶拍出兩顆商用衛星 一顆在羅永浩直播間成交

大陸商用衛星業者「九天微星唐山衛星工廠」於 3月30日在「中國航太太空上新」淘寶店上架三款民用商業衛星，消息引發大陸網友熱烈討論。然而，這批大陸國產衛星上架電商平台2天時間，就已有兩單衛星成交。第一顆衛星於上線1天後在淘寶被拍下成交，另一顆在羅永浩直播間被拍下成交。

據了解，航太衛星透過電商平台面向大眾銷售，在世界上還屬首次。此次在淘寶上架的三款民用衛星中，最低打折後價格為人民幣200萬元（新台幣900萬元），最貴的人民幣3,000萬（約新台幣1.3億），消費者均可直接下單購買。

澎湃新聞報導，九天微星創始人兼CEO謝濤在3月31日下午接受媒體採訪時就透露，在該衛星產品進入羅永浩直播間之前，已有新加坡GIGATREE公司拍下太空自拍載荷產品，由於全款金額太大，當晚先支付了人民幣6.66萬元的定金，後續付全款。

資料顯示，目前該產品頁面顯示月銷為1。這顆衛星的成交成為歷史上首次在電商平台進行的衛星交易。

新加坡GIGATREE公司稱該衛星將於個人資訊存儲服務。新加坡近年來大力推動航太事業發展，曾宣佈「將大力發展航太技術，初期將鎖定衛星市場」，並推出「太空加速計畫」，培養航太領域人才等措施。

據中新網報導，截至4月1日，共有兩單衛星成交。其中一顆在羅永浩直播間被拍下，創下電商直播誕生以來成交實物商用衛星的先例，也是繼三年前淘寶直播間賣出火箭後，再次達成「硬核」交易。

「中國航太太空上新」店鋪電商運營負責人高昕透露，衛星剛一上架，就有許多網友來打探虛實，後台有10萬多條留言，「有不少問得很專業，特別有誠意的那種」。

據了解，在客戶付款後，九天微星的專業團隊會線下審核買家的相關資質，嚴格按照各項法律法規條款，對客戶購買、使用衛星等資質等進行核驗，只有所有手續完備後，才能簽署正式的合同，最後由衛星工廠進行生產。

談及該衛星可以為公眾提供的服務，甚至能提供「太空自拍」。謝濤表示，九天微星自拍載荷服務，可將個人的照片或者覺得有意義的照片上傳到衛星，然後獲得專屬於你與地球、與星空的合照，照片具有獨特唯一的經緯度和時間。