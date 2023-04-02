外媒：中國對美光發起安全審查 顯示中美半導體之爭開啟新戰線

集微網消息，聯合早報4月2日報導，中國宣布將對美國存儲晶片製造商美光科技在華銷售產品開展網絡安全審查，顯示中美半導體之爭開啟了新戰線。

報導引述美國戰略和國際研究中心經濟項目高級研究員迪皮波的話：中國對美光的審查或意在對美國及其盟友施壓，要他們謹慎對待半導體的出口管制。北京也可能擔心自家過於依賴美國科技，預計接下來將有更多行動。

美國投資研究機搆晨星分析師達烏魯裡說：「這看似更像是對美國舉措的政治回應。中國正積極投資構建自身的半導體生態，存儲晶片是他們最能取得成功的領域。

美國統一證券公司分析師佈萊森認為，中國對美光採取的行動可能顯示官方政策的轉變，令其他與中國市場有更大接觸的美國供貨商面對同樣行動的潛在威脅。

3月31日晚，中國國家互聯網信息辦公室消息，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光在華銷售的產品實施網絡安全審查。

美光在一份聲明中表示，它正在與中國國家互聯網信息辦公室就調查進行溝通，在「全力配合」。