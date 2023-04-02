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黃河保護法正式實施 陸全面推進「江河戰略」法治化

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸制定的《黃河保護法》自4月1日起正式施行，這也是大陸第二部流域法律。圖/新華社
大陸制定的《黃河保護法》自4月1日起正式施行，這也是大陸第二部流域法律。圖/新華社

大陸制定的《黃河保護法》自4月1日起正式施行，這也是大陸第二部流域法律，於2022年10月30日經全國人大常委會會議表決通過。此前，大陸第一部流域法律—長江保護法已於2021年3月1日起施行。至此，大陸「江河戰略」法治化全面推進。

據新華社報導，黃河保護法包括總則、規劃與管控、生態保護與修復、水資源節約集約利用、水沙調控與防洪安全、污染防治、促進高質量發展、黃河文化保護傳承弘揚、保障與監督、法律責任和附則等，共11章、122條。

該法明確，大陸國家加強黃河流域生態保護與修復，堅持一體化保護與修復，實行自然恢復為主、自然恢復與人工修復相結合的系統治理；大陸國家加強黃河流域環境污染的綜合治理、系統治理、源頭治理，推進重點河湖環境綜合整治。

東南大學法學院教授熊樟林認為，黃河保護法的公布與施行，是全面推進國家「江河戰略」法治化的又一標誌性舉措，對於保障黃河安瀾，推進水資源節約集約利用，實現人與自然和諧共生、中華民族永續發展具有重大意義。

黃河長期以來平均水資源總量不到長江的7％，且生態脆弱，上游的高原冰川、中游的黃土高原、下游的黃河三角洲等極易發生退化。環境污染也積重較深，水質總體低於大陸全國平均水準。

中國社科院學部委員、北京工業大學生態文明研究院院長潘家華說，黃河保護法以水為核心、河為紐帶、流域為基礎，統籌推進山水林田湖草沙綜合治理、系統治理、源頭治理，更加注重保護治理的系統性、整體性、協同性，法律以黃河流域存在的突出困難和問題為導向，具有較強的針對性、保障性、約束性。

據新華社報導，4月1日上午，在鄭州鐵路運輸法院黃河流域第一巡迴審判法庭所在地台前縣，張某某等五人在黃河河道禁採區範圍內非法採砂一案公開開庭。該案成為《黃河保護法》施行後，首例適用該法對破壞黃河礦產資源犯罪予以懲處的案件。

水資源 北京

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