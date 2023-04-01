快訊

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲開幕戰吞噬兄弟

海軍旭海艦中士上廁所昏迷 裝葉克膜搶救無效拔管過世

出家也有年齡歧視？四川道觀招募道士限35歲以下惹議

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川青城山太清宮招募出家道士，限18歲至35歲引發大陸網友熱烈討論。騰訊新聞
四川青城山太清宮招募出家道士，限18歲至35歲引發大陸網友熱烈討論。騰訊新聞

四川青城山太清宮招募出家道士，限18歲至35歲引發大陸網友熱烈討論，太清宮回應指出並非是年齡歧視，而是青城山常年潮濕，加上是出家的清貧生活，年齡大身體吃不消。

澎湃新聞報導，太清宮日前發布了一條招募出家道士公告。五項要求中，明確只招收「18歲以上35歲以下未婚男女青年，不能結婚」「沒有任何所謂工資報酬」。

公告一出，大陸網友紛紛表示，「居然還有歲數限制，而且要未婚男女」「太卷了，道觀也限年齡了」「本來想50歲後去做道士的，看來沒希望了」。

因不堪眾多追逐熱點的訪客所擾，太清宮已閉門謝客，80多歲的住持楊道長也關閉了手機。楊道長的同門師弟、青城派掌門劉綏濱就招募條款作了回應。

劉綏濱解釋，「35歲以下的年齡限制，是20世紀80年代青城山道教協會定下的，並不是說太清宮的住持有這個要求。因為青城山常年潮濕，加上是出家的清貧生活，年齡大了，身體上是吃不消的。而對於不能結婚的要求，這是全真教祖師爺王重陽定下的規矩了。」

劉綏濱提到，道士招募，並不是工作的招聘，而是對有心向道的人開放，更談不上有網友希望「最好有（人民幣）5,500元每月的工資」了。

劉綏濱也在個人社交平台上為此事呼籲。他表示，自己是道教俗家弟子，和楊道長同為蔣真人的弟子，感謝大家對傳統文化的關注，希望正確看待和理解此前招募公告，停止惡意猜測和評論。

結婚

延伸閱讀

中國人口紅利再拉警訊 6經濟大省出生數降

四川台商懇談會 深化交流

多名新加坡僑商 赴川覓商機

四川瀘沽湖畔 台青探訪摩梭人走婚

相關新聞

傳馬斯克4月訪陸 尋求與國務院總理李強會面

據路透社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計畫 4 月訪問中國大陸，尋求與國務院總理李強會面。若此次會面成真...

出家也有年齡歧視？四川道觀招募道士限35歲以下惹議

四川青城山太清宮招募出家道士，限18歲至35歲引發大陸網友熱烈討論，太清宮回應指出並非是年齡歧視，而是青城山常年潮濕，加...

國際知名企業負責人紛訪中 馬斯克擬會李強母親先來旅遊兼宣傳新書

路透社報導，特斯拉首席執行官馬斯克(Elon Musk) 計劃最早於4 月訪問中國，兩位了解馬斯克中國行程的人士透露了這...

陸新增地方債同比大增三千億 基建投資擔經濟復甦重任

大陸《澎湃新聞》報導，今年以來，大陸地方債的發行節奏明顯快於去年。《澎湃新聞》根據中國債券信息網披露的財政部門相關發行文...

孟晚舟：個人案件畫上句號 若工作需要 仍會赴美出差

在3月31日舉行的華為2022年年度報告會上，華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟在回答記者提問時表示，「隨著法官批准檢方的...

中國海外首單 印尼雅萬高鐵完成鋪軌 預計6月商業運營

中國鐵路國際有限公司3月31日表示，印尼雅萬高鐵全線軌道鋪通儀式31日上午9時在哈利姆站3站台舉行，標誌雅萬高鐵全線鋪軌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦