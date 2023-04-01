國際知名企業負責人紛訪中 馬斯克擬會李強母親先來旅遊兼宣傳新書

路透社報導，特斯拉首席執行官馬斯克(Elon Musk) 計劃最早於4月訪問中國，兩位了解馬斯克中國行程的人士透露了這個訊息。馬斯克將尋求與大陸國務院總理李強會面。而陸媒觀察到，近期國際知名企業負責人密集訪中。

大陸《澎湃新聞》說，近期眾多國際知名企業負責人密集訪華。根據商務部網站消息，3月23日到27日的4天時間內，大陸商務部部長王文濤已分別會見了太古集團執行總裁施銘倫，蘋果公司首席執行官庫克，溢達集團董事長楊敏德，雀巢集團首席執行官施奈德，寶馬集團董事長齊普策，梅賽德斯—奔馳集團董事長康林松，高通總裁兼首席執行官安蒙，開雲集團董事會主席兼首席執行官皮諾，輝瑞公司董事長兼首席執行官艾伯樂，康寧公司董事會主席、首席執行官魏文德以及寶潔公司董事長、總裁兼首席執行官詹慕仁等共11家外企高管。

而關於馬斯克的中國行程，路透社報導說，其中一位消息人士稱，具體訪問時間視李強是否有空而定。不過，在馬斯克傳出有意訪問中國大陸的同一時間，他的74歲母親梅耶．馬斯克卻已先行來到中國。陸媒報導， 她在社交平台上發文及多幀照片，分享她的中國之行。大陸網媒《網易》稱，這位74歲的老人憑藉精緻的妝容和優雅的氣質，贏得網友的喜歡。

報導說，馬斯克母親梅耶在中國的第一站是廣州，還去了廈門、成都、蘇州。她在推特上說，她很享受中國之行。然後人就到了武漢，梅耶表示，她參觀了宋慶齡故居和江漢關博物館等地，並感嘆「中國悠久的歷史令人著迷」。

但報導說，梅耶此次來中國一方面是為了遊玩，另一方面則是為自己的新書做宣傳。並刻意挑選了中國服飾穿在身上，剛開始穿的是鄂爾多斯產的西裝，後來換上了中國生產的羊毛衫和顆粒絨大衣，成了接地氣的中國大媽。不得不說，梅耶真懂得入鄉隨俗！

《澎湃新聞》說，馬斯克上一次訪問中國是在2020年初，當時他在上海超級工廠的一次活動中在舞台上跳舞，引起了互聯網上的大量關注。此後，他還在世界互聯網大會等論壇上發表虛擬演講。