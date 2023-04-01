陸新增地方債同比大增三千億 基建投資擔經濟復甦重任

大陸《澎湃新聞》報導，今年以來，大陸地方債的發行節奏明顯快於去年。《澎湃新聞》根據中國債券信息網披露的財政部門相關發行文件整理發現，3月大陸發行地方政府債券超過人民幣8900億元，而去年同期只有6187億元。

報導說，在3月發行的約8900億元的地方債中，新增債券約為6300億元，再融資債券約為2600億元。新增債券中，專項債券發行規模為5438億元。

根據大陸財政部3月27日披露的數據顯示，2023年1-2月，新增發行的地方政府債券為1兆0677億元，發行的再融資債券為1519億元，合計1兆2196億元。《澎湃新聞》測算，今年一季度，大陸全國發行的地方政府債達2兆1096億元，其中新增專項債1兆3707億元。

今年三月全國兩會，李克強作出的「政府工作報告」提到，擬安排地方政府專項債券3.8兆元。根據上述數據測算，今年一季度，新增專項債發行進度已超過年度規劃額度的三分之一。

對於今年地方債較快的發行節奏，惠譽博華工商企業部副總監周紋羽受訪時表示，地方債發行節奏明顯加快體現了加力提效的財政政策正在得到有力貫徹與高效執行。政府債尤其是專項債盡快儘早發行與使用將拉動固定資產投資，起到托底經濟的作用。東方金誠研究發展部高級分析師馮琳則對《澎湃新聞》表示，今年財政政策仍要求適當靠前發力，在此背景下，一季度地方政府新增債發行量比去年同期小幅增加，整體發行節奏與去年年初較為相似。

《澎湃新聞》報導說，從3月份地方債發行規模來看，福建省、江蘇省、雲南省列前三，分別發行842億元、796.94億元、772.629億元。若從專項債券的投向來看，城鄉基礎設施建設、交通基礎設施建設、棚戶區改造、農林水利、園區建設、民生事業等為主要投向。

《澎湃新聞》從大陸財政部披露的數據對照去年與今年情況，顯示2022年1-3月，大陸共發行地方政府債券1兆8246億元，其中，新增債券1兆5701億元，再融資債券2545億元。而2023年1-3月，大陸共發行地方政府債券約2兆1096億元，其中，新增債券16976.74億元，再融資債券4119.68億元。今年與去年第一季相較，新增發行額度擴大近三千億元。

今年地方政府債發行節奏同比變快，除了因為財政政策適當靠前發力下，馮琳認為，也和今年第一季地方債到期量同比增加2074億有關。

從新增專項債來看，今年1月、2月、3月新增專項債分別發行4911.8億元、3357.5億元、5438.3億元，合計1兆3707.6億元。

周紋羽預計，大陸專項債全年發行節奏可能比上年更為前置，新增發行將繼續呈現「前高後低」特徵，且支持項目領域將不斷擴大。由於當前經濟快步復甦，擴大內需被提至優先位置，中央經濟工作會議與政府工作報告均將促消費作為提振內需的重要手段。但是消費需求短時間難以迅速擴大，因而基建投資仍將在經濟復甦初期擔綱重任，專項債作為基建投資資金的重要來源，盡快儘早發行有利於地方政府提前規劃形成實物工作量，助力經濟快步復甦。