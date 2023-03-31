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大陸網信辦對美光在華銷售產品 實施網路安全審查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸網信辦發布對記憶體大廠美光（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。大陸網信辦官網截圖
大陸網信辦發布對記憶體大廠美光（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。大陸網信辦官網截圖

大陸網信辦官網發布，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，對記憶體大廠美光（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

網信辦指出，依據「國家安全法」「網絡安全法」，網絡安全審查辦公室按照「網絡安全審查辦法」，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網路安全審查。

美光近期公布了 2023 財年第二財季報告，營收為36.9億美元，上一財季為40.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53％。這是美光過去二十年來最嚴重的季度虧損，上一次出現如此規模的季度虧損是2003財年第二財季，當時淨虧損為19.4億美元。

美光主要產品包括DRAM、NAND、NOR、SSD和CMOS，總公司位於美國西北部愛達荷州的首府波夕。

研調機構 IC Insights 指出，隨著 DRAM 市場歷經多年起伏，現今全球主要供應商僅剩 3 家，包括三星、SK 海力士與美光 ，2021年市占率分別為 43.6%、27.7%、22.8%，合計佔據 94%的DRAM 市場，其中三星與 SK 海力士的市占率更達 71.3%。

21世紀經濟報導，大陸反壟斷機構曾於2018年5月31日對全球3大記憶體廠南韓三星、SK海力士，以及美商美光，突擊調查位於北京、上海、深圳的辦公室，認為有三大巨頭妨礙公平競爭的行為，以及部分企業的舉報推動了此次調查。

同年7月3日，福州中級法院裁定對美光（Micron）發出「訴中禁令」，美光部分SSD和DRAM暫時遭禁止在大陸銷售。

美光主要產品包括DRAM、NAND、NOR、SSD和CMOS，總公司位於美國西北部愛達荷州的首府波夕。美聯社
美光主要產品包括DRAM、NAND、NOR、SSD和CMOS，總公司位於美國西北部愛達荷州的首府波夕。美聯社

市占率 北京

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