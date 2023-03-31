大陸對美光再出手 其在華銷售產品實施網路安全審查

中共中央直屬機構國家互聯網信息辦公室旗下網路安全審查辦公室31日發布公告，為保障關鍵資訊基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，將對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網路安全審查。

公告表示，此舉乃依據大陸的《國家安全法》、《網路安全法》，網路安全審查辦公室按照《網路安全審查辦法》實施。

美光是全球最大的快閃記憶體製造商之一，根據美光官方數據顯示，2019財年，其在中國大陸業務營收達到了約23億美元，占總營收的14％。同時，美光還在中國大陸設有多個研發中心和生產基地，為中國大陸市場提供大量的記憶體產品和解決方案。

然而，隨著中美貿易戰不斷升級，美光在華業務也受到一定的政治因素的影響。根據美光官方公告，其在2019年6月份停止向華為供貨，導致其在華業務受到了一定的影響。

此外，美光在華業務還受到了一定的法律問題的影響。2020年1月，中國深圳市中級人民法院判決美光侵犯了一項中國專利，需要支付約人民幣24.5億元的罰款。這也影響了美光在華業務的形象和聲譽，加劇了其在華業務的不確定性。

美光也是首個公開在大陸裁員、關閉業務部門的半導體公司。2022年1月，美光證實將關閉上海DRAM部門，並解散包括150員工的業務團隊等，將原本業務移轉到印度、美國。

美國商務部在今年1月15日將大陸記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，長江存儲業務受到嚴重打擊。大陸媒體集微網當時就指，美光是打擊大陸記憶體產業的始作俑者，從2018年起共支出954萬美元，用於遊說政府官員，並以打擊大陸記憶體產業作為其核心目的之一。