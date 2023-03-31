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傳馬斯克4月訪陸 尋求與國務院總理李強會面

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據路透社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計畫 4 月訪問中國大陸，尋求與國務院總理李強會面。圖/新華社
據路透社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計畫 4 月訪問中國大陸，尋求與國務院總理李強會面。圖/新華社

據路透社報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計畫 4 月訪問中國大陸，尋求與國務院總理李強會面。若此次會面成真，將為馬斯克自新冠疫情後首次拜訪中國大陸。

中國大陸是特斯拉僅次於美國的第二大市場，上海工廠是特斯拉最大生產基地。據知情人士透露，馬斯克已經開始為這次訪問做準備。不過，特斯拉及大陸國務院未有回應。

2018年特斯拉作為中國大陸首個外商獨資整車製造專案落戶上海，正是在李強主政上海期間實現的。當時李強會見馬斯克時表示：「我們將積極打造國際化、法治化、便利化的營商環境，為中外企業在滬發展創造更加有利的條件。」

在2020年1月7日首批大陸國產特斯拉交付儀式上，李強再次會見馬斯克。李強當時說：「我們將把特斯拉案例作為優化營商環境的範例，讓『特斯拉速度』成為『上海速度』的常態，努力為各類企業在滬發展提供更加優質、更加高效的服務。」

馬斯克對中國大陸的承諾也一直很堅定，他曾以視訊出席2021年世界互聯網大會烏鎮峰會上承諾，未來特斯拉將繼續加大在中國大陸的投資和研發力度，並希望為構建利益共用、責任共擔的數位化未來做出貢獻。

馬斯克還曾稱，中國大陸是數位化領域的全球領導者，中國大陸的汽車製造商是「世界上最具競爭力的」。

路透報導指出，馬斯克此次計畫再度訪問中國大陸，正值中國大陸試圖吸引更多的外國投資之際，以幫助支撐因三年疫情遏制而遭受重創的經濟，而李強一直站在這一努力的最前線。

馬斯克 特斯拉

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