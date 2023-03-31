華為去年淨利驟減68％ 徐直軍：2023年是生存與發展關鍵之年

華為31日發布去（2022）年財報，去年全球銷售收入為人民幣6,423億元，年增0.83％；淨利為人民幣356億，年減68.73％。華為表示，淨利下滑主因整體經營利潤在下滑，以及研發投入在加大。輪值董事長徐直軍強調，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。

2022年華為在運營商業務領域實現銷售收入人民幣2,840億，年增0.9％；企業業務實現銷售收入人民幣1,332億，年增30％；終端業務實現銷售收入人民幣2,145億，年減11.9％。

華為董事長梁華表示，2022年面對嚴峻複雜的外部形勢與挑戰，華為聚焦業務主航道，加強投入，解決關鍵困難點，進行架構創新，並透過系統工程提升綜合競爭力，保持了ICT基礎設施業務的穩定增長，實現數位能源、華為雲等新業務的快速增長，提升消費者用戶體驗和智慧汽車部件競爭力。

華為首席財務官孟晚舟表示，2022年經營依然面臨較大壓力，總體而言，經營業績符合預期。2022年末，華為的資產負債率為58.9％，淨現金餘額人民幣1,763億，財務狀況持續穩健，具有較強的韌性與彈性。2022年研發費用總額為人民幣1,615億，研發費用率25.1％，處於歷史高位。

徐直軍強調，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。「今天的華為，就像梅花，梅花飄香是因為她經歷了嚴寒淬煉。我們面臨的壓力無疑是巨大的，但我們也有增長機會、有產業組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入。因此，我們有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展。」