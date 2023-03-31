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馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

聯合報／ 特派記者賴錦宏／長沙即時報導
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取自廖元豪教授臉書）
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取自廖元豪教授臉書）

馬英九前總統31日下午抵達長沙後，隨即前往母親秦厚修的母校周南實驗中學參訪，馬家四姐妹也均陪同。政大法律系副教授廖永豪在臉書上貼文表示，「馬英九訪視媽媽當年就讀的母校周南女子中學。姊妹們也來了」。

馬英九一行抵達周南實驗中學時，校園外已經站滿等候多時的歡迎群眾，不斷熱情揮手高呼。學校老師以流利的長沙話為馬英九一行導覽。

秦厚修生前曾擔任周南中學台灣校友會會長長達60餘年，因此校史館內有許多關於秦厚修的資料，讓馬前總統與姊妹們深受感動。

周南實驗中學原目前在長沙仍是排名前列的名校。為迎接馬英九的到訪，學校已準備許久，也粉刷得煥然一新。

馬英九的周南實驗中學之行，僅家人和隨行人員同行，並未開放媒體陪同採訪。馬英九此次大陸行，除公開行程外，還有多個「不公開行程」。

馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取自廖元豪教授臉書）
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取自廖元豪教授臉書）
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取自廖元豪教授臉書）
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取自廖元豪教授臉書）

馬英九 政大

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