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馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同
馬英九前總統31日下午抵達長沙後，隨即前往母親秦厚修的母校周南實驗中學參訪，馬家四姐妹也均陪同。政大法律系副教授廖永豪在臉書上貼文表示，「馬英九訪視媽媽當年就讀的母校周南女子中學。姊妹們也來了」。
馬英九一行抵達周南實驗中學時，校園外已經站滿等候多時的歡迎群眾，不斷熱情揮手高呼。學校老師以流利的長沙話為馬英九一行導覽。
秦厚修生前曾擔任周南中學台灣校友會會長長達60餘年，因此校史館內有許多關於秦厚修的資料，讓馬前總統與姊妹們深受感動。
周南實驗中學原目前在長沙仍是排名前列的名校。為迎接馬英九的到訪，學校已準備許久，也粉刷得煥然一新。
馬英九的周南實驗中學之行，僅家人和隨行人員同行，並未開放媒體陪同採訪。馬英九此次大陸行，除公開行程外，還有多個「不公開行程」。
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