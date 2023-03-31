華為去年淨利潤下滑68.7％ 降至歷史低點

在美國持續制裁與打擊下，大陸電訊設備商華為31日發布，2022年收入增長0.9%，達到人民幣6,423億元（新台幣2.8兆）；淨利潤下滑68.7%，降至人民幣356億元（新台幣1,566億元）。

華爾街見聞報導，華為31日以直播的方式召開2022年年度報告發表會，發表去年財務報告。對於這份成績單，華為副董事長、CFO孟晚舟表示，2022年淨利潤達到了一個歷史低點，但總體經營業績符合預期，財務狀況持續穩健。

華為輪值董事長徐直軍在報告會上表示，2023年是華為生存與發展的關鍵之年，2023年及未來幾年，華為的戰略關鍵方向是開創增長機會、提升發展韌性、構築差異化優勢、以質取勝，以及確保高品質的業務連續性和產品競爭力。

此次為華為按照產業組合劃分後，首次公布各業務板塊收入。具體來看，2022年，數字能源收入人民幣508億元、雲計算業務收入人民幣453億元、智慧汽車解決方案部件業務收入人民幣21億元、ICT基礎設施業務人民幣3,540億元、終端業務收入人民幣2,145億元。

此外，華為2022年研發投入達人民幣1,615億元，占全年收入的25.1％，十年累計投入的研發費用超過人民幣9,773億元。

徐直軍還提到，華為抓住各行各業數位化機會，實現有效增長，發揮公司產業組合優勢和產業組合韌性強的優勢，致力構建數字經濟底座，推動綠色可持續發展，為社會、客戶和夥伴創造價值。徐直軍表示，預計到2027年華為可參與的市場空間達到兆美元。