時隔3年首次 陸外交部宣布：日本外相林芳正4月1日訪陸

自2019年12月後，日本外相即將再度訪問大陸。這項消息在日方傳出數日之後，31日由大陸外交部發言人毛寧予以證實，並宣布日本外相林芳正4月1日至2日到訪。

大陸與日本關係，近年來受到不少衝擊。大陸國家主席習近平與日本首相岸田文雄2022年11月在泰國曼谷會面時，達成日本外相訪陸的共識後，一直未能成行。包含2022年12月破局、2023年2月大陸外長秦剛與林芳正首度通話後，林芳正也表示收到秦剛的邀請，不過直至現在才成行。

此前日媒共同社已經揭露，林芳正將在訪問大陸期間，與大陸外長秦剛會談，日方有意通過林芳正訪陸，推動部長級的「日中經濟高層對話」等磋商框架趨於活躍；同時也可能就啟動雙方防務部門官員的「熱線」展開磋商，以避免東海衝突。此外也將要求大陸盡快釋放月初於北京以間諜罪被捕的一名日本男性。

同時，共同社也已報導日本政府最快4月上旬會放寬針對大陸旅客到日本「均需持有核酸檢測陰性證明」的既有規定，未來不用硬性要求出示陰性證明，只要打滿3劑疫苗即可免出示陰性證明入境。據大陸外交部官網統計，受新冠疫情影響，大陸與日本雙邊人員往來由2019年的1,279.5萬人次驟降至2021年的24.69萬人次。

而大陸駐日大使吳江浩3月21日抵日履新以來，頻頻會見日本各界人士。他3月29日在日中經濟協會懇親會活動上表示，「今年以來大陸一些省市代表團已來日訪問，一些日本朋友不久前也去北京出席了中國發展高層論壇」。日中經濟協會會長宗岡正二則指出，預計2023年9月將重啟時隔4年的「日本經濟界大型訪華團」。

吳江浩3月30日還向日中友好議員聯盟事務局長小淵優子表示，大陸願與日方「加緊落實兩國領導人重要共識，抓住疫情形勢積極變化，恢復政界交流互動」。

公開資料顯示，上一位訪問大陸的日本外相是2019年12月的茂木敏充。而大陸國家主席習近平原訂2020年4月訪日，但因疫情與雙邊關係變化而取消，僅時任大陸外長王毅曾在2020年11月訪日。