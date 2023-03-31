泉州台商投資區 設誠信促進會

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
泉州台商投資區誠信促進會成立大會於29日舉行。圖／取自閩南網
泉州台商投資區誠信促進會成立大會於29日舉行。圖／取自閩南網

為推動政府誠信履職、企業誠信經營的良好文化，大陸泉州台商投資區，於3月29日召開誠信促進會成立大會暨第一次全體會員大會。泉州市人大常委會副主任黃陽春指出，要全方位打造誠信台商區、法治台商區，努力為台商區的高質量發展貢獻誠信新力量。

據閩南網，泉州台商投資區誠信促進會成立大會暨第一次全體會員大會29日召開，選舉產生理監事會組成人員，由泉州台商區管委會四級調研員張杰雄當選為首屆理事會會長，福建金百利包裝用品公司董事長郭澤鵬當選為首屆監事會監事長。

黃陽春指稱，泉州全市所有縣（市、區）均成立誠信促進會，實現了「全市一片誠」，提到要推動誠信建設，打造台商區特色工作品牌，創新方式方法，營造知信守信的良好氛圍，努力建設具有地方特色工作品牌，推動誠信台商區建設開創新局面等。

張杰雄說，將傳承弘揚「晉江經驗」，愛拼敢贏、踔厲奮發、團結奮鬥，努力推進「誠信台商區」建設再上新台階，為譜寫台商區高質量發展作出應有的貢獻。

泉州台商投資區，和廈門杏林台商投資區、海滄台商投資區、集美台商投資區和福州台商投資區等，是隨著兩岸經貿交流擴大，大陸較早在福建設立的五個台商投資區，面積219平方公里，有33.8萬人。

作為台商較早赴陸發展的大陸省市，截至去年6月，泉州全市已累計批准台資企業2,080家，投資總額67.97億美元，涉及機械、化工、電子、農業、食品等行業。

台商 福建

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