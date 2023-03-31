疫後復甦 陸企註冊愈5千萬戶

中國大陸積極推進經濟疫後復甦，據大陸國家市監總局近日召開記者會上公布，截至去年底，全大陸登記在冊企業達5282.6萬戶，破5000萬大關，另有個體工商戶1.15億戶。大陸市監總局表示，將採取更多項措施，為企業發展營造更優市場環境，並最大程度、最大範圍讓個體工商戶享受到政策紅利。

為營造更優市場環境，大陸市監總局註冊局局長任端平首先表示，在市場主體登記管理條例推出後，相關細則將申請類、審核類、通知類文書壓減近一半，取消了6項證明材料，顯著降低了市場主體辦事成本。

他說，條例實施一年多來，進一步釋放了穩定市場主體發展、優化營商環境的積極政策信號，今年，將持續深化改革，推動市場准入準營規則更加健全完善，進一步激發市場主體活力和競爭力。

另一方面，大陸市監總局認證監管司司長劉衛軍指出，大陸5000多萬家企業中，絕大多數是中小微企業，它們是經濟和社會發展的生力軍，是推動經濟實現高質量發展的重要基礎。因此，針對小微企業的「質量痛點」，他說，大陸編製了相關指南和優良案例，對企業實施精準幫扶。

據大陸市監總局數據顯示，去年全年，大陸幫扶企業超過5.45萬家，其中中小微企業超過8成，透過減少質量損耗、提升生產效率等途徑，提升相關企業工業產值超過人民幣81億元。

大陸市監總局質量監督司副司長王勝利說，下一步，大陸將繼續深入推進質量技術幫扶「提質強企」行動，推動質量技術幫扶更加精準。任端平還說到，針對規模龐大的個體工商戶，大陸將著力開創個體工商戶發展新局面，最大程度、最大範圍讓個體工商戶享受到相關政策紅利。