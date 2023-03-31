四川台商懇談會 深化交流

3月29日，海峽兩岸產業合作區四川「一區三園」2023年首屆「台商台企成都都市圈行」投資環境懇談會於四川省成都市舉行。以「深化兩岸交流合作、推動川台融合發展」為主題，邀請了來自各地的台商、台企與各界領導嘉賓參與，為四川海峽兩岸產業合作區發展注入新活力。

「四川成都是中國大陸中西部地區台商台企最多的城市，是台商投資大陸西部地區的首選地。」成都市政府副市長林楠表示，當前成都的極核位勢更加凸顯，成渝地區雙城經濟圈正式成為大陸經濟增長「第四極」，多重機遇在成都交會疊加，以及產業能級加速提升、營商環境更加優渥，來成都創業興業，可謂正當其時、恰逢其勢。

據悉，四川於2017年設立海峽兩岸產業合作區，在「一區三園」成都、德陽、眉山三個產業園區的共同努力下，立足當地產業發展基礎，加強與台灣產業合作、與東部沿海台商企業對接，推動川台交流發展。

「我多次到過成都，也多次對四川海峽兩岸產業合作區進行過參觀考察，可以說每一次都有新的變化、新的發展，讓我非常讚嘆。」大陸全國台企聯會長李政宏表示，特別是中歐班列，不僅運量貨物逐年攀升，也打通大陸到中亞、歐洲非常重要的交通動脈，為成都青白江區帶來非常好的經濟發展，現在成渝兩地優勢互補、連城帶動，為我們打造整合產業鍊，以及中上游完整的佈局帶來非常好的方向。

對於川台未來發產，李政宏會長表示，川台在先前就有非常多的電子信息產業與半導體產業發展，最早也有不少從事農業的台商佈局，目前趨勢為打造金融與文創產業，台商其實都可以與四川做一個非常好的結合，「期待通過此次活動，進一步加強全國台企聯和四川的聯繫與合作，讓更多台商走進四川、走進海峽兩岸產業合作曲四川『一區三園』在這裡興業發展。」