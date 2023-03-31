博鰲論壇 華商關注海南自貿港

博鰲亞洲論壇2023年年會30日開幕，與會華商紛紛表示，海南自貿港建設給企業帶來更多發展機遇，他們正與海南多個市縣政府洽談合作，謀求在海南打好事業基礎並進一步發展。

中新社報導，「兩年前我們已在海南註册5家公司，目前正在和海南自貿港重點園區洽談合作」。正在舉行的博鰲亞洲論壇年會上，中國僑商聯合會監事長、德邁國際產業集團公司董事長施乾平受訪時說，希望能藉助此次年會契機，加深與海南自貿港各方的聯繫，深度參與海南自貿港建設。

施乾平表示，參加博鰲亞洲論壇2023年年會「華商領袖與華人智庫圓桌會議」，與諸位華商領袖堅定緊抓發展機遇進一步分享中國開放紅利的決心。他們正與海南自貿港重點園區海口江東新區、海南生態軟件園洽談，計劃在園區內開展教育、醫療、新能源等領域投資。 報導稱，自2018年以來，海南反映自貿港特徵的外向型經濟指標表現尤其亮眼。五年來海南自貿港實際使用外資年均增長63.5%，實際使用外資5年總額超過之前30年總和。

僑資僑企是促進海南自貿港建設的重要力量。海南省人大常委會華僑外事工作委員會調研，2018年4月13日以來，海南全省新登記註册僑資企業數量呈現高速增長的態勢，截至2021年底，海南全省僑資企業佔全省外資企業的50.12%。

博鰲亞洲論壇年會期間，海南官方舉辦招商推介會向華商領袖介紹自貿港發展機遇。海南省委常委、統戰部部長苗延紅在招商推介會上表示，當前海南對標全球最高水平開放形態建設自貿港，孕育著無限商機。誠邀各位華商、專業人士前來投資興業，海南將提供一流的服務，打造最佳發展平台。

緬甸中華總商會榮譽會長楊釧玉認為，海南自由貿易港法為華商在海南安全發展、高質量發展提供了保障，海南與東盟國家在熱帶農業方面具有很好的合作前景，希望能通過海南搭建緬甸與中國市場的交易平台，為「緬甸好物」和中國國內名優特產打通貿易通道。

泰國中華總商會副主席、泰國環球集團有限公司董事長李桂雄目前在海口投資經營共享農莊，未來希望能在海南開拓休閒農業，發展康養產業。