巴西礦業巨頭 淡水河谷與中合作 簽7協議

在29日巴西礦業巨頭淡水河谷第一船鐵礦石運往中國50周年之際，淡水河谷宣布與中方合作夥伴簽署7項合作文件，以加強戰略議程，鞏固對陸關係。 中新社報導，在當日舉行的商業研討會上，淡水河谷企業和對外事務執行副總裁譚思遙（Alexandre Silva D"Ambrosio）表示，淡水河谷作為中國長達50年的合作夥伴和中國鋼鐵行業原材料供應商，始終秉持對中國市場的長期承諾。

譚思遙說：「我們將繼續向中國供應優質的鐵礦石產品，支持中國經濟的持續發展，並進一步深化與中國在可持續開採和低碳解決方案等領域的合作夥伴關係」。

這7項合作文件包括：淡水河谷在印度尼西亞的子公司淡水河谷印尼與太原鋼鐵（集團）有限公司和山東鑫海科技股份有限公司合作印尼莫羅瓦利項目的投資協議；淡水河谷與中國寶武子公司寶山鋼鐵股份有限公司就生物炭的開發及其在鋼鐵行業的應用簽署合作協議；淡水河谷與中國最大的工程機械製造商徐工集團簽署合作備忘錄，將聯合開發世界上第一台大型電動平地機等。

不少項目都涉及綠色低碳解決方案。以印尼莫羅瓦利項目為例，據介紹，該項目預計年產鎳7.3萬噸，將使用天然氣供電，是一個綠色低碳的項目。該項目預計2025年投產。此外，淡水河谷與中國寶武子公司擬合作開發的生物炭是由生物質製備而成，被認為是煉鋼工藝中煤炭的替代品，它有可能減少鋼鐵生產中的碳排放。淡水河谷還將加強與中南大學在低碳燒結和球團、高效煉鐵以及氫氣利用等研究領域的技術合作。