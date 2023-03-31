渤海油田新增探明儲量3億噸 創新高

中國海油天津分公司表示，在剛剛過去的2022年，中國第一大原油生產基地渤海油田年度新增油氣探明地質儲量近3億噸，創造歷史最高水平。

中新社報導，2022年，渤海油田立足高質量發展，以高效勘探為指引，加強油氣勘探理論和技術的創新研究，相繼攻克了深埋潛山油氣成藏、凹陷帶淺層岩性勘探等多個難題，陸續發現了渤中19-2淺層中型岩性油田和渤中26-6億噸級大油田。

其中，渤中19-2淺層中型岩性油田的發現，拓展了凹陷區淺層岩性勘探成果，堅定了在凹陷區尋找淺層大中型岩性油田的信心。

中國最大變質岩潛山油田渤中26-6億噸級油田的發現，打破了渤海南部探區潛山一直沒有規模性商業發現的被動局面，為渤海隱蔽型潛山油氣藏勘探，展示了廣闊的發展前景，對類似盆地的勘探，具有重要的指導價值。

近年來，渤海油田加大風險勘探取得了多項重要發現，僅最近5年累計新增油氣探明地質儲量超10億噸，年平均探明地質儲量超2億噸，不但為渤海油田上產4000萬噸提供了有力的物質保障，更推動海洋油氣成為中國重要的儲量接替區和能源增長極。