全球最大 陸萬噸級遠洋鋪纜船下水

海底電纜涉及全球九成五以上數據，相關議題也逐漸受到重視，其中，據新華社報導，3月29日，全球最大、大陸首艘萬噸級遠洋通訊海底電纜鋪設船「龍吟9」號，在江西九江瑞昌市下巢湖完成下水儀式，設計可一次性完成從中國大陸跨越太平洋的海底光纖電纜鋪設，預計今年9月交付使用。

這艘萬噸級遠洋通訊海底電纜鋪設船「龍吟9」號，由大陸山東宏洲海洋工程有限公司投資、中鐵九橋工程有限公司承建，採用全電推進和動力定位控制系統。

「龍吟9」號全長155公尺，寬23.3公尺，續航能力達60天，最大航速15節，可一次性呈載電纜達10,000噸，可以讓它一次性完成從中國大陸跨越太平洋的海底光纖電纜鋪設，是大陸第一艘懸掛五星旗的萬噸級DP2（動力定位二級）遠洋鋪纜船。

據大陸官媒指稱，整艘船的研發、設計、製造實現了完全自主可控。包括在鋪纜作業系統、新型吊放設備、全船電力推進等方面，完全實現大陸自主開發和國內建造，擁有核心技術專利，實現大陸國產化替代。

且由於採完全電力推進系統，有能耗的特點，支持海纜敷設服務，並支持埋設、維修及其他相關的海洋工程服務。「龍吟9」號將在後期進行舾装，預計9月交付使用。