滬浦東兩岸青年創業基地 揭牌

為了替兩岸青年創新創業提供舞台，日前上海浦東新區舉辦「兩岸青年創新創業基地揭牌暨入駐項目簽約儀式」，有5個項目現場簽約入駐，涵蓋智慧醫療、人工智慧領域，基地提供項目孵化面積約2,700平方公尺。

據上海台辦「滬台通」公眾號，浦東新區兩岸青年創新創業（實習就業）基地，位於上海周浦智慧產業園的永和集團創新中心，面積約2,700平方公尺，有共享辦公區、公共直播間、視訊會議室、業務洽談室、休閒吧、多功能廳等設施，提供兩岸青年創新創業孵化項目前期免費使用、創業導師輔導、資金及優惠措施對接等。

在儀式當天，包括上海市台協會長張簡珍，以及上海市台協浦工委成員、台青代表，以及上海市台辦、浦東新區方面共50多人出席，見證兩岸青年雙創基地揭牌，首批有智慧醫療領域的星禾惠創意科技，和人工智慧領域的鍶珩科技、TSA（在滬台生交流平台）、豆寶戰隊、豆寶的花花世界等共5個項目，作為第一批正式簽約入駐。

展望兩岸青創發展未來，張簡珍表示，希望基地能成為吸引兩岸青年創新創業的新高地、兩岸青年合作交流的新家園。上海市台辦副主任王立新指出，望兩岸青年要加強學習，攜手共進。

基地也和上海復旦大學金融學院簽署戰略合作協議，聘請知名創業老師，表示將以「精緻、精準、精選」發展理念，整合資源優勢對入駐團隊提供客制化、全方位協助。

同時，基地舉行了「創業就業分享」雲交流活動，邀請上海浦東，與台灣共30名青年進行分享交流，就當前創新創業領域的新趨勢、技術進行討論。