工商銀行去年財報營收及獲利雙雙創下歷史新高
大陸工商銀行30日晚間發布2022年財報顯示，工行去年營收人民幣8,414億元，率先突破人民幣8,000億元大關，穩居業界第一；淨利潤人民幣3,610億元（約新台幣1.6兆元），年增3.1%，營收及獲利雙雙創下歷史新高，陸媒稱工行營收及獲利都是全球第一。
21世紀經濟報導，工行去年持續加大製造業、戰略性新興產業、綠色金融、普惠金融、鄉村振興等重點領域支持力度，公司類貸款比前年增加人民幣1.6兆元，年增13.4%，個人貸款增加人民幣2,917億元，年增3.7%。
工行去年總資產人民幣39.6兆元，年增12.6%，資產品質方面，截至去年底，工商銀行不良貸款人民幣3,211億元，不良貸款率1.38%，下降0.04個百分點，連續八個季度保持下降趨勢。資本適足率達到19%以上，撥備覆蓋率穩定在200%以上，資產撥備餘額近人民幣8,000億元。
據瞭解，工商銀行扎實推進信用風險管理體系建設，強化一道防線風險管理職責，全面推行風險官制度。不良貸款率穩中有降；逾期貸款率1.22%，比年初下降0.01個百分點；逾期貸款與不良貸款的「剪刀差」連續11個季度為負。同時，綜合運用多種處置方式，加大不良資產處置力度，全年清收處置轉化不良貸款人民幣1,700多億元，整體資產更加清晰、潔淨。
工商銀行2022年度普通股預計派息總額為人民幣1,082億元，即每10股稅前派發3.035元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言