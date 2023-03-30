快訊

投資人看過來！17家股東會紀念品曝光 永豐金「豐收盤」超貴氣

工商銀行去年財報營收及獲利雙雙創下歷史新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
工商銀行去年財報營收及獲利雙雙創下歷史新高。（網路照片）
工商銀行去年財報營收及獲利雙雙創下歷史新高。（網路照片）

大陸工商銀行30日晚間發布2022年財報顯示，工行去年營收人民幣8,414億元，率先突破人民幣8,000億元大關，穩居業界第一；淨利潤人民幣3,610億元（約新台幣1.6兆元），年增3.1%，營收及獲利雙雙創下歷史新高，陸媒稱工行營收及獲利都是全球第一。

21世紀經濟報導，工行去年持續加大製造業、戰略性新興產業、綠色金融、普惠金融、鄉村振興等重點領域支持力度，公司類貸款比前年增加人民幣1.6兆元，年增13.4%，個人貸款增加人民幣2,917億元，年增3.7%。

工行去年總資產人民幣39.6兆元，年增12.6%，資產品質方面，截至去年底，工商銀行不良貸款人民幣3,211億元，不良貸款率1.38%，下降0.04個百分點，連續八個季度保持下降趨勢。資本適足率達到19%以上，撥備覆蓋率穩定在200%以上，資產撥備餘額近人民幣8,000億元。

據瞭解，工商銀行扎實推進信用風險管理體系建設，強化一道防線風險管理職責，全面推行風險官制度。不良貸款率穩中有降；逾期貸款率1.22%，比年初下降0.01個百分點；逾期貸款與不良貸款的「剪刀差」連續11個季度為負。同時，綜合運用多種處置方式，加大不良資產處置力度，全年清收處置轉化不良貸款人民幣1,700多億元，整體資產更加清晰、潔淨。

工商銀行2022年度普通股預計派息總額為人民幣1,082億元，即每10股稅前派發3.035元。

人民幣 資產 台幣

延伸閱讀

將來銀行試辦線上房貸申辦 最低利率2.06%

股海自由行／伺服器、綠電產業 動能強

康和證奪國家品牌玉山獎五殊榮

大陸六大國有銀行高層近期接連辭任 為什麼？

相關新聞

庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

蘋果執行長庫克近日受邀參加3月25日至27日在北京舉行的中國發展高層論壇，除了商務會談等必要工作外，還頻繁探店、開會、與...

工商銀行去年財報營收及獲利雙雙創下歷史新高

大陸工商銀行30日晚間發布2022年財報顯示，工行去年營收人民幣8,414億元，率先突破人民幣8,000億元大關，穩居業...

騰訊發布AI智能創作助手「騰訊智影」 數位人可24小時不間斷開播

大陸網科巨頭騰訊正式發布全新的AI智慧創作助手「騰訊智影」，推出了智影數位人、文本配音、文章轉影片等AI創作工具。據「3...

淘寶上架首批商用衛星！「這價格」買下可在太空自拍

淘寶上真的可以買到衛星了。一則「中國航太太空上新」的消息30日引發大陸網友熱烈討論，主要是淘寶店上架了三款民用衛星，最低...

港擬引外勞紓解建造、運輸人力荒 「最快下半年」

針對香港部分行業勞動力不足，勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府了解香港很多行業正面對人力短缺的挑戰，會在優先保障本地工人就...

港私宅樓價連升2月 近3年最佳 業者：全年看漲8%

香港2月私人住宅樓價指數升至345.9，按月升2.22%，是連續兩個月錄得升幅，是2020年5月以來33個月最大升幅；雖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦