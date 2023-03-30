騰訊發布AI智能創作助手「騰訊智影」 數位人可24小時不間斷開播

大陸網科巨頭騰訊正式發布全新的AI智慧創作助手「騰訊智影」，推出了智影數位人、文本配音、文章轉影片等AI創作工具。據「36氪」、財聯社報導，騰訊智影中的智影數位人能實現「形象克隆」和「聲音克隆」，創作者透過上傳少量圖片、影片和音訊素材，就能得到自己的數位人分身和定制音色，進而快速生成自己的數位人播報影片，且可24小時不間斷開播。

據相關介紹，騰訊智影是一款雲端智慧影音創作平台，結合強大的AI能力，為使用者提供數位人播報、文本配音、字幕識別、文章轉影片等功能，集素材搜集、視訊短片、後期包裝、渲染匯出和發布於一體的線上剪輯平台，能夠為用戶提供從端到端的一站式視訊短片及製作服務。

據天極網報導，騰訊內容平台部副總經理姚天恒30日在2023新榜大會上，透過他的數位人「大亨」做演講開場。令人關注的是，這個數位人不僅在形象上高度逼真，而且在語音、語調、唇動等方面也非常真實，甚至連姚天恒慣常的表情和動作都毫不馬虎地模擬了出來。

數位人「大亨」是以姚天恒真人為原型打造，採用騰訊智影最新人工智慧技術，透過深度學習他本人少量的真實音訊、視頻數據生成的分身模型。借此機會，騰訊也正式對外發佈了全新的AI智慧創作助手「騰訊智影」。

姚天恒表示，騰訊智影就是透過提供「人、聲、影」三個方面的能力，使內容創作更簡單高效。在「人」的方面，「智影數位人」是騰訊智影最核心的功能。使用者只需要輸入文本或音訊內容，幾分鐘內即可生成數位人播報視頻。

騰訊智影目前開放了數十款風格多元的數位人，創作者可根據自己的需求選擇數位人形象、服裝，添加不同的動作、背景等，讓真人出鏡的視頻製作變得更加簡單。騰訊智影還接入了數位人直播，智影數位人可以直接替代真人，不受時間、空間限制，無需搭建任何拍攝場地，使用虛擬背景即可進行播報、訪談、連線、互動等多種操作，實現24小時不間斷開播。