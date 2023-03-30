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傳中國電信將擴大在俄羅斯業務佈局

集微網／ 集微網

集微網消息，據外媒報道，中國三大電信運營商之一的中國電信正計劃擴大其在俄羅斯的業務，該公司已經在尋找一位負責提高品牌知名度的高層管理人員。

報道稱，中國電信已在LinkedIn社交網絡 上發佈了俄羅斯代表處副總經理的職位空缺。計劃新的高層管理人員將提高品牌在市場上的知名度，製定發展戰略並“尋找新的機會以實現企業利潤最大化”。他還將組建一個團隊“製定和實施銷售計劃和商業計劃”。

中國電信2002年因國有電信集團重組而誕生，目前為俄羅斯運營商提供跨境流量傳輸服務。2019年，該公司在符拉迪沃斯托尅開設了辦事處，旨在擴大其在企業和公共部門之間運營商互動 ( B2O ) 領域的客戶群。計劃中還包括發展智慧城市項目、物聯網、企業數字化和交通運輸。

同樣在 2012 年，中國電信有限責任公司在莫斯科注冊，該公司 100% 屬於新加坡的中國移動國際私人有限公司，該公司擁有Roskomnadzor的三項許可証：提供通信渠道服務、數據傳輸（語音信息除外）和遠程信息處理服務。

中國電信並不是唯一一家在俄羅斯運營的中國電信公司。自 2017 年以來，中國聯通、中國移動也相繼佈侷中俄跨境流量傳輸。

十多年來，Rostelecom 一直與中國電信合作，正如該公司所說，“關系正在成功發展。” 自 2006 年以來， Transtelecom也一直與中國運營商合作，他們表示他們有興趣擴大合作，在歐洲、俄羅斯、矇古、哈薩尅斯坦和中國的路線上組織數據傳輸。

根據Telecommunalka Telegram頻道的作者Alexey Slukin的說法，現在中國電信看到了俄羅斯在流量中轉方面的增長機會——通往歐盟的吞吐量現在是亞洲方曏的許多倍。據專家稱，在企業領域，最有可能的是為大型企業提供專用無線LTE 網絡的項目。

據該刊人士透露，中國電信將在俄羅斯擴大跨境流量傳輸。正如市場專家指出的那樣，這“與俄羅斯運營商與西方交通交換點斷開連接的背景有關”。

例如，Rostelecom和MegaFon在 2022 年與英國互聯網斷開連接。隨後，俄羅斯公司表示，這不會以任何方式影響他們的工作，數字發展部負責人馬尅囌特·沙達耶夫 (Maksut Shadayev)表示，“如果俄羅斯運營商在歐洲的交通交換點完全關閉，計劃通過亞洲重定曏它”。

俄羅斯 流量 品牌

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