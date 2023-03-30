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宏國總統千金先訪大陸 曬北京照片、打卡秦剛合照

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
希奧瑪拉．塞拉亞（Xiomara Zelaya）發布多張訪問北京的照片，包括她和大陸外長秦剛、副外長謝鋒的合影。Xiomara Zelaya 推特截圖
希奧瑪拉．塞拉亞（Xiomara Zelaya）發布多張訪問北京的照片，包括她和大陸外長秦剛、副外長謝鋒的合影。Xiomara Zelaya 推特截圖

宏都拉斯與大陸建立外交關係後，宏國外交部29日表示，宏國總統卡斯楚不久後會正式訪問大陸，期待兩國簽署富有希望的協議。不過她的女兒早前已先行一步，隨宏國外長到北京見證建交協議。並在社交媒體發布多張訪問北京的照片，包括她和大陸外長秦剛的合照。

希奧瑪拉．塞拉亞（Xiomara Zelaya）今年38歲，是宏都拉斯國會議員，也現任總統卡斯楚及丈夫、宏都拉斯前總統曼努埃爾．塞拉亞（Manuel Zelaya）的女兒。

她連日來在社交媒體發布多張訪問北京的照片，包括她和大陸外長秦剛、副外長謝鋒的合影。

她發文指出，「宏都拉斯與大陸本著誠意，為兩國人民提出發展和團結的目標。我們在這個鼎盛時期，開創國際關係新篇章。」

「我們獲大陸國家副主席韓正接見，感謝習近平主席邀請宏都拉斯總統訪華。雙方將在和平的基礎上團結起來。」

觀察者網報導，在中宏建交之後，包括宏都拉斯外交部長雷依納和該國總統女兒在內的宏方代表團成員，還先後參訪了中國共產黨歷史展覽館、人民大會堂，瞻仰了毛主席紀念堂並敬獻花圈。

大陸外交部網站發布，3月26日上午，大陸國務委員兼外長秦剛在北京同宏都拉斯外長雷依納舉行會談後，共同會見記者。

秦剛表示，中方歡迎卡斯楚總統儘早訪陸，邀請宏方組織企業家代表團來華商洽貿易、旅遊、投資等領域合作。

雷依納表示，感謝陸方對卡斯楚總統的訪華邀請，相信這一訪問不僅將造福兩國人民，也將造福全人類。

宏都拉斯 北京 秦剛

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