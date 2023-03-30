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李強博鰲論壇表示：大陸不會透過戰爭實現現代化 將持續擴大市場規模

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式。取自CCTV直播節圖
大陸國務院總理李強出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式。取自CCTV直播節圖

博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式30日上午在海南舉行，大陸國務院總理李強出席開幕式並發表演講時表示，大陸不會透過戰爭等方式實現現代化，大陸將始終堅持改革開放；將持續擴大市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

這是李強首次亮相大型國際會議發表講話。李強指出，將持續擴大大陸的市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

談到經濟發展時，李強表示，大陸經濟韌性強、潛力大，下一步將繼續堅持穩字當頭中求進推動經濟運行持續整體好轉。

李強提到，現實情況比統計數字更有說服力，從3月情況來看，比1月、2月更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。從當下看，大陸經濟增長的動能和態勢是強勁的。

李強提到，將持續擴大大陸的市場規模，在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措。

李強表示，大陸會用和平和發展的方式邁進現代化社會，為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。大陸不會透過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會透過和平發展的方式使14億人口整體邁進現代化。

李強還指出，無論世界發生什麼變化，大陸都將始終堅持改革開放。

作為大陸年度重要外交活動，博鰲亞洲論壇於28日至31日舉行，是李強上任後的「外交首秀」，邀請了新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華等，共計50多個國約2000名代表與會。

李強 馬來西亞

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