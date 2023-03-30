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機搆：2022年中美兩國歐洲半導體專利申請量大幅增長

集微網／ 集微網

集微網消息，據外媒報道，歐洲專利局 (EPO) 發佈的2022年專利索引顯示，美國公司和發明家曏該機搆提交的專利申請仍然比任何其他國家都多，達到 48,088 件，比 2021 年增長 2.9%。然而中國的申請量同比增長了 15.1%，在申請量前五名的來源國中保持第四位，並縮小了與美國的差距。

總體而言，EPO專利申請量增長了 2.5%，增幅最大的是中國 (15.1%) 和韓國 (10%)。半導體和數字通信是技術增長最快的領域。

根據歐洲專利侷的數據，美國公司在醫療技術、計算機技術、數字通信、製葯和生物技術領域提交的專利申請最多。在醫療技術、製葯和生物技術方面，美國遙遙領先於其他國家。

EPO 主席 António Campinos 表示：“隨著第四次工業革命蓆卷我們的生活、行業和行業，並廣泛傳播到從交通到醫療保健等其他領域，創新者正在……朝著更智能的未來努力。”

值得注意的是，美國公司專利申請增長最大的是數字通信以及電機、儀器和能源領域。

美國公司提交的數字通信技術專利申請比 2021 年多 35.5%。這使美國以 5,020 件專利申請成為該類別的領先者，中國緊隨其後，為 4,705 件。

電氣機械、設備和能源類別是一個由清潔能源技術發明組成的領域。美國公司提交的這項技術申請比 2021 年增加了 18.1%。

EPO 的 2022 年專利指數也反映了圍繞半導體供應鏈的日益激烈的競爭。

美國和中國大陸的半導體歐洲專利申請都增加了 50% 以上。奧地利、中國台灣地區和荷蘭的半導體專利申請也有大幅增長。

從申請主體看，美國專利申請的增長受到高通的推動，該公司在 2022 年的歐洲專利申請幾乎繙了一番，達到 2,966 件。它成為美國 EPO 申請最多的公司，領先於數字通信領域的專利申請，領先於華為和三星等競爭對手。

專利 美國 半導體

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