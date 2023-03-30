綏芬河口岸中歐班列 5年來開行累計2千列

29日6時10分，入境換裝後的75076次中歐班列在綏芬河站北場緩緩啟動，滿載著52箱板材向成都方向飛馳而去。自2018年8月以來，該口岸中歐班列開行已累計2000列。

中新社報導，綏芬河口岸是黑龍江省最大的對俄口岸，也是中歐班列「東通道」的重要口岸之一，伴隨一帶一路建設的深入發展，經由這裡開行的中歐班列數量逐年穩步增長，出入境貨物品類持續增加，品牌質量快速提升。

中歐班列在該口岸開行5年來，從最初的每月僅開行2列，到如今每月最多開行90列左右。入境的班列貨物由最初的板材為主，到如今的化肥、亞麻籽、大豆、橡膠、瓦楞紙等品類；出境的班列到達波蘭、德國、比利時等國家，運輸貨物已拓展至日用百貨、電器產品、工業機械、金屬、農副產品等品類。

該口岸在國際聯運貨物運輸中，堅持班列優先的運輸原則，準確掌握班列的入境時間、車次、品類、數量，充分利用數位口岸系統快捷高效的通關優勢，有效地提高了班列通關和運輸效率。