陸10萬噸級頁岩油田 正式投產

根據中國石油大港油田公司消息，該油田旗下頁岩油效益開發示範平台——滄東凹陷5號平台，正式投入生產。平台內共有9口頁岩油井，日產能穩定在280噸左右，形成了10萬噸的年生產能力。這標誌著中國大陸首個10萬噸級頁岩油效益開發示範平台在大港油田正式建成投產。

新華社報導，大港油田開發建設始於1964年，是繼大慶、勝利之後，中國大陸自主開發的第三個油氣田。

大港油田公司執行董事、黨委書記周立宏說，依託大陸國內單井最長的連續500公尺頁岩岩心分析，以及多年基礎研究，大港油田攻克了一系列關鍵技術難題，實現頁岩油富集理論與評價技術的原創性突破。

據測算，平台前期部署的4口井，合計日產油40餘噸。新部署的5口井產量提升，單井日產油穩定在40噸到50噸，預測單井首年產油可超1萬噸，單井的最終採收量有望達到4.1萬噸，實現陸相頁岩油的效益開發。