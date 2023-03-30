優化涉外服務奏效 義烏外企增長

「世界超市」義烏迎來外資加速湧入。根據浙江省義烏市市場監督管理局消息，截至3月中旬，義烏今年共新設外資公司181家，比去年同期增長123%。

新華社報導，「在義烏開公司，流程比我想的要簡單。」外商哈桑·賈韋德說，去年底他就著手準備各種材料來義烏了。在這裡只需拿著護照到窗口面簽，提交完申請材料，第二天他就拿到了營業執照。

為加快當地外貿復甦，1月1日《義烏市優化國際化營商環境涉外服務十項舉措》正式實施，舉措內容包括工作居留便利、外商生產經營、涉外法律服務、政策諮詢等10個方面。1月8日，義烏發出了「萬名國際採購商邀請行動倡議書」。

在各部門通力合作下，外商、外資源源不斷湧入義烏。義烏出入境管理部門統計，疫情前義烏常駐外商約1.5萬人；受全球疫情影響，最低谷時義烏常駐外商人數減少了一半左右；目前，義烏常駐外商超過1.2萬人，達到疫情前的八成，且數字還在不斷攀升。

新開辦181家外資公司，投資來源遍布五大洲的49個國家，其中亞洲國家外商新開辦公司121家，佔比67%。除成立新的公司外，還有大量外商通過投資入股現有公司的方式來義烏發展。

近年來，隨著義烏與「一帶一路」沿線國家和地區經濟交流日益頻繁，義烏外資主體不斷發展壯大。截至3月中旬，義烏共有外資公司4996家，佔當地外資主體總數57%，同比增長12%。