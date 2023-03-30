優化涉外服務奏效 義烏外企增長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「世界超市」義烏迎來外資加速湧入。根據浙江省義烏市市場監督管理局消息，截至3月中旬，義烏今年共新設外資公司181家，比去年同期增長123%。

新華社報導，「在義烏開公司，流程比我想的要簡單。」外商哈桑·賈韋德說，去年底他就著手準備各種材料來義烏了。在這裡只需拿著護照到窗口面簽，提交完申請材料，第二天他就拿到了營業執照。

為加快當地外貿復甦，1月1日《義烏市優化國際化營商環境涉外服務十項舉措》正式實施，舉措內容包括工作居留便利、外商生產經營、涉外法律服務、政策諮詢等10個方面。1月8日，義烏發出了「萬名國際採購商邀請行動倡議書」。

在各部門通力合作下，外商、外資源源不斷湧入義烏。義烏出入境管理部門統計，疫情前義烏常駐外商約1.5萬人；受全球疫情影響，最低谷時義烏常駐外商人數減少了一半左右；目前，義烏常駐外商超過1.2萬人，達到疫情前的八成，且數字還在不斷攀升。

新開辦181家外資公司，投資來源遍布五大洲的49個國家，其中亞洲國家外商新開辦公司121家，佔比67%。除成立新的公司外，還有大量外商通過投資入股現有公司的方式來義烏發展。

近年來，隨著義烏與「一帶一路」沿線國家和地區經濟交流日益頻繁，義烏外資主體不斷發展壯大。截至3月中旬，義烏共有外資公司4996家，佔當地外資主體總數57%，同比增長12%。

外資 疫情 護照

延伸閱讀

京津冀首列出口籠車班列 開行

外貿復甦 上海進出口創同期新高

去年大灣區外貿2.5萬億美元

陸海關總署發布 外貿進出口明顯回穩

相關新聞

陸各地挺民企 海南「能不捕的不捕」

阿里巴巴創辦人馬雲日前傳出已經返回中國大陸的消息，不僅受到各界高度關注，更被視為是大陸民營企業信心的重要觀察指標。近期，...

比亞迪Q1電動車銷量估增八成

大陸電動車大廠比亞迪（BYD）董事長王傳福昨（29）日表示，即使今年前二月大陸汽車需求較去年弱，但比亞迪仍維持較快速增長...

陸「三桶油」去年獲利衝高

大陸中石化、中石油及中海油等「三桶油」陸續公布去年財報，受到油價大漲影響，去年「三桶油」獲利高達人民幣3,573億元（約...

上海重頭經貿展 紡織、旅遊商機熱絡

紡織服裝行業五大展覽、2023上海旅遊產業博覽會等「重頭」經貿展覽28日在上海開幕。業內人士認為，展覽集中舉辦，商機對接...

台企呷哺集團返鄉 今年將開8店

大陸小火鍋連鎖第一品牌、台企呷哺呷哺集團深耕大陸25年後鮭魚返鄉，昨天（29日）在台北首開第一家門店，預計年底前還將在台...

優化涉外服務奏效 義烏外企增長

「世界超市」義烏迎來外資加速湧入。根據浙江省義烏市市場監督管理局消息，截至3月中旬，義烏今年共新設外資公司181家，比去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦