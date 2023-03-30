上海重頭經貿展 紡織、旅遊商機熱絡

紡織服裝行業五大展覽、2023上海旅遊產業博覽會等「重頭」經貿展覽28日在上海開幕。業內人士認為，展覽集中舉辦，商機對接熱絡，預示著相關行業發展前景良好。

新華社報導，紡織服裝行業五大展覽分別為中國國際紡織面料及輔料（春夏）博覽會、中國國際家用紡織品及輔料（春夏）博覽會、中國國際紡織紗線（春夏）展覽會、中國國際服裝服飾博覽會和中國國際針織博覽會，展覽總規模約36萬平方公尺。其中，紡織面料及輔料展規模達16萬平方公尺，吸引了來自22個國家和地區的近3000家企業參展。

江蘇常熟愛尚紡織科技有限公司業務總監宣志榮指出，展覽開幕僅半天，18平方公尺的展位已接待了300餘名訪客，「無論是參展商、採購商，還是設計師和研發人員，都在這場面對面的展會中尋找合作商機，碰撞思路和靈感」。

上海惠恩國際貿易有限公司總經理張燕率領5名員工分片觀展，希望找到款式新穎、性價比高的面料，供歐美成衣客戶挑選，加速達成出口訂單。

張燕說，面料對紡織服裝行業至關重要，實體展會創造了通過「手感」挑選面料的寶貴機會。「中國的紡織面料企業越來越重視研發和創新，韌性與活力很強。相信作為傳統的中國製造，紡織服裝行業仍將保持行業競爭力。」

來自中國國際貿易促進委員會紡織行業分會以及海關總署的統計顯示，2022年，中國大陸紡織行業3.6萬戶規模以上企業實現主營業務收入超過5.2兆元人民幣；紡織品服裝出口3409.5億美元，比上一年增長2.5%，創歷史新高。

2023上海旅遊產業博覽會展出面積60萬平方公尺，吸引約5000家企業參展。博覽會主辦方上海博華國際展覽有限公司總經理章學強認為，行業重點展會具有「風向標」作用，「熱鬧的展會能極大地提振展商、觀眾信心，也搭起平台讓各方集中洽談、成交，促進資金、人力、數據等各類要素流動，為行業發展注入動力」。

在上海旅遊產業博覽會現場，酒店、餐飲、零售百貨、清潔等行業的2000餘家展商帶來了20餘個細分行業的最新產品和服務。

江蘇南通北岸紡織科技有限公司是多家酒店集團床單、枕套等布草用品的供應商。布草用品消耗快折射酒店生意繁忙，因此布草行業旺季與旅遊旺季基本重合。公司有關負責人表示，今年以來新接訂單數量明顯多於前兩年，已恢復至2019年同期的七八成水平。

「大型展會的舉辦，讓我們對旅遊經濟的發展更有信心！」中國旅遊飯店業協會副會長、首旅如家酒店集團總經理孫堅說。今年前2個月，首旅如家旗下位於北京、上海等一線城市的酒店出租率同比增長超過三成。

法蘭克福展覽集團總裁兼首席執行官沃爾夫岡·馬爾青說，相關展覽已成為中國大陸經濟持續強勁增長、進出口體量巨大、市場地位日趨重要的一個縮影。「法蘭克福展覽集團如今每年在中國舉辦的展覽超過40場，中國已成為集團最大的海外市場。」