廣州二手住宅 單月成交創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

3月廣州市二手住宅交易氛圍活躍，單月成交量超過萬宗，創下2021年5月以來的新高。

中新社報導，據廣州市房地產中介協會29日發布的統計數據，3月（2月26日至3月25日）廣州市二手住宅共網簽12260宗和119.33萬平方公尺，環比大幅增長23.36％和24.02％，同比增長45.73％和44.12％。其中網簽宗數創下2021年5月以來的新高。 　　

從成交區域來看，白雲區、海珠區、番禺區、從化區、天河區成交均超過200宗居前列。白雲區、黃埔區成交面積分別環比增長46.59％、42.37％，從化區成交面積環比增長也接近40％。其他各區的成交面積也有不同程度的較大增長。 　　

面積區間構成方面，120至144平方公尺和144平方公尺以上的面積區間佔比環比均有所增長，60平方公尺以下、60至90平方公尺和90至120平方公尺所占比率環比分別下降。按揭付款占比增長至49.06％。 　　

該協會分析，3月廣州二手住宅市場延續了2月的活躍氛圍，網簽宗數創新高，主要原因在於大陸經濟基本面不斷向好，促使2022年以來積壓的購房需求繼續釋放。同時，隨著賣一買一的改善型需求析出，售房源增多，潛在購房者選到心儀房源可能性加大，部分潛在購房群選擇加快入市節奏，以防止未來置業成本增加。

房地產

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