台企呷哺集團返鄉 今年將開8店

聯合報／ 記者陳言喬／台北報導
台企呷哺集團赴陸25年後鮭魚返鄉，在台北開設台灣第一家門店。記者陳言喬／攝影
台企呷哺集團赴陸25年後鮭魚返鄉，在台北開設台灣第一家門店。記者陳言喬／攝影

大陸小火鍋連鎖第一品牌、台企呷哺呷哺集團深耕大陸25年後鮭魚返鄉，昨天（29日）在台北首開第一家門店，預計年底前還將在台北、台中、高雄開設7家餐廳，包含呷哺呷哺、湊湊、茶米茶等品牌。

1998年，台商賀光啟將「一人一鍋」的台式小火鍋引進大陸北京，創辦呷哺呷哺品牌，經多年發展，呷哺集團已構建成多品牌、多業態，年營收超過60億元，員工近3萬人，直營餐廳超千家的集團公司。

呷哺的台灣首店坐落台北南京西路商圈，台灣首店特別研發鍋中鍋及中西合璧的獨創湯底，訴諸的消費族群以年輕新生代為主。餐廳設計裝修風格呈現「小清新」、「文青風」的主題風格，與台灣年輕人的喜好融合。

菜品設計上，呷哺呷哺創新使用「鍋中鍋」，固定的小鍋是養生菌菇鍋，而另一半的外鍋有五種鍋底可選，例如麻辣靈魂鍋、暖心豬肚雞鍋等，鍋底和菜品均進一步優化和升級，但仍堅持主打「一人一鍋」、「高CP值」、「套餐」、「火鍋+茶飲」商業模式。

出席開幕式的呷哺集團國際事業部首席營運官陳巨燁表示，呷哺看好後疫情時代餐飲復甦，決定回台深耕發展，到今年年底以前，他們還將開設集團旗下品牌的7家店，包括呷哺、湊湊、茶米茶等，目前都已洽談中，並將以台北、台中、高雄為第一波進軍城市。

他說，為了開發台灣市場，迎合台灣消費者口味，他們對鍋底進行創新，最終研發出6種口味的湯底。

他表示，新的湯底還著眼於香港與新加坡的市場，世界各國旅客聚集星、港，呷哺集團以西餐手法創新的湯底有望吸引更多國際旅客，甚至進入英美的市場。

陳巨燁表示，呷哺一方面回台灣故鄉，一方面採跨多國經營模式，未來在台灣績效好的員工都可以出國去各地發展。他說，賀光啟董事長有意把呷哺打造成優質餐飲人才的「黃埔軍校」，為集團全球市場擴張輸送精兵強將。過去呷哺集團就曾與台灣多所大專院校建立合作招聘儲備幹部，現在有望再次啟動和擴大，栽培台灣年輕人走入國際和大陸市場。

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