俄商人「乘風破浪」 海南創業

陽光、海浪、椰樹、沙灘……這些已經成為俄羅斯人亞歷山大·潘秋欣的生活日常，在海南他找到了喜歡的生活方式，也在這裡將自己的愛好發展為事業。

新華社報導，今年51歲的亞歷山大曾在莫斯科的一家銀行工作。2011年，受朋友邀請，亞歷山大第一次來到海南旅遊，便被蔚藍的海洋和海南島一年四季溫暖的氣候所吸引，決定留在這裡生活。辭去工作後，他來到位於海口市的海南大學學習中文。經過近3年的學習，他已經能用中文交流。

亞歷山大喜歡滑雪，來海南後他又愛上了衝浪。

衝浪運動近年在海南快速興起，衝浪板和衝浪配件銷售火爆，亞歷山大發現了因這項時尚運動興起而帶來的商機。

亞歷山大在2015年設計出了自己的第一塊衝浪板，並創立了衝浪板品牌Ananas Surf。

2017年，亞歷山大成立了自己的衝浪體育用品公司。經過多年摸索，亞歷山大找到了合適的原材料供應商以及合作工廠，打開了銷路，品牌認知度也逐漸提升。「在海南，我將自己的興趣愛好發展為事業。」他說。

前不久，第二屆中國（海南）體育用品和裝備進口博覽會舉行，吸引了11個國家的300餘家品牌參展。海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長楊新利介紹，大陸體育產業市場規模超過3兆元人民幣，已成為全球最大的體育消費市場。

大陸快速發展的體育消費市場讓亞歷山大的事業得以「乘風破浪」式發展。如今，他的品牌衝浪用品不僅在不少海南的專賣店可以看到，還通過跨境電商賣到境外多個國家和地區，包括俄羅斯、越南、韓國、西班牙、菲律賓等。