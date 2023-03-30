多名新加坡僑商 赴川覓商機

以「助力新發展 共創新未來」為主題的2023年海內外知名僑商天府行活動29日落幕。5天時間裡，30餘名新加坡僑商赴四川成都、綿陽等地開展經貿考察和文化交流，覓商機尋合作。

中新社報導，「已有10餘位新加坡天府會的成員在四川投資興業，涉及食品、化妝品、房地產等領域，總投資規模達上百億元人民幣。」新加坡天府會會長杜志強說，目前新加坡天府會已有3000多名成員。他們將進一步發揮橋梁紐帶作用，幫助更多四川企業走出去，服務更多新加坡企業走進來。

「經過這幾日的考察對接，大家對食品加工、醫藥、科技等三大領域興趣最濃，投資意向比較明確，期待有項目落地。」杜志強說，實地考察以及面對面的交流，是廣大僑商了解相關政策和產業前景的重要依託，如今商務往來十分便利，相信會有更多新加坡僑商到四川考察，尋覓商機。

「過去約20年裡，我曾到訪四川20餘次，見證了這裡的發展變化。」新加坡天府會署理會長、海天醫藥（新加坡）私人有限公司董事長張磊是四川的「老朋友」，此行尤關注中醫藥產業。

「中醫藥在東南亞很受歡迎，新加坡的藥材商大多從中國採購藥材原料。」張磊期待，能够利用四川在中藥材種植、中醫藥人才培養等方面的優勢，進一步深化合作。

新加坡天府會青年團理事王銘旭則是四川的新朋友。這位第二次到訪四川的青年僑商坦言，四川的發展讓自己感到驚喜。學習信息和電腦工程專業出身的他，十分關注電子信息產業發展。

新加坡是四川第二大外資來源地。數據顯示，截至2022年底，新加坡在川累計設立外商投資企業（機構）737家，外資直接投資41.8億美元。