博鰲論壇/IMF前總裁：Fed今年應停止升息 金融穩定重要

國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民29日在海南博鰲亞洲論壇2023年年會子論壇「通膨、停滯性通膨與升息：鋼絲上的舞蹈」上表示，美國聯準會（Fed）2022年升息太激進，今年應該會停止升息，因為：金融穩定性是非常重要，沒有空間升息，系統性已非常脆弱；另外，增長放緩，通膨也看到了負面效應，所以Fed沒有理由在近期升息，這輪升息應該要結束。

美國與歐元區的通膨率在2022年創下數十年來新高，Fed採取升息來抑制通膨，但去年大幅升息給全球經濟帶來震動，導致部分國家債務問題嚴重。對此，市場都在關注Fed的升息何時停歇。

朱民說，目前這個時點，金融穩定性是最重要的事。他認為矽谷銀行會垮掉最主要原因是Fed長期量化寬鬆政策，在長時間的零利率下，短期Fed增加了500個基點，「兩件事情放在一塊肯定會創造出一些危機出來」。

朱民指出，在Fed量化寬鬆政策下，2019年至今三年來，美國Fed資產負債表增加4兆美元、美國國債增加6兆美元，而這些資金都流向了銀行系統、共同基金等處，當時利率是0%，而今天利率比以往高5%，過去3年它們國民存款增加了5兆美元，但現在這5兆美元也在消失。「目前烏雲正在聚集，風暴即將來臨。」

朱民提到，增長仍然是最重要的因素。他不認為現在全球有辦法將通膨率控制到2%，如果要達2%的通膨率，所有的經濟學家都必須要參與到這個過程裡面來。他說，「我們已經進入到一個新的世界，有新的常規，金融穩定性第一，第二是增長性，第三是通膨，通膨是最後的重要性。」

朱民認為，人口年齡改變、地緣政治、供應鏈的不確定性，還有Fed大量升息等所有元素加總，讓我們遠離2008年到現在的周期「低息、低通膨、低增長、高債務」，現在進入了另外一個周期：「高通膨、高利率、高債務。」